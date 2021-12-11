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養狗把風也沒用！經營賭場2天就遭查獲 警逮33人
想開賭場牟利，經營2天就遭逮！高雄岡山43歲尤姓男子，夥同友人經營賭場，並藏匿於岡山隨西路一處民宅內；警方接獲線報，持搜索票破門逮人，一舉逮捕主嫌、共犯及賭客共31人，現場查扣天九牌等賭具及20萬5000元賭資、抽頭金，全案依賭博罪及社會秩序維護法送辦。
高雄警方日前接獲線報，賭場藏匿於岡山區為隨西路一間民宅，經警方蒐證，昨天凌晨，岡山警分局會同督察室靖紀小組、保安大隊等單位，持橋頭地方法院核發的搜索票，直搗賭窟。
過程中，主嫌所飼養的把風犬「浩呆」，驚覺有異不斷吠叫，雖已盡力通報屋內飼主，但警方迅速破門，賭客還來不及察覺就遭逮。
警方攻堅民宅時，一舉逮捕尤姓主嫌、負責把風的30歲林姓男子及31名賭客，並查扣天九牌、骰子、監視器設備及20萬5000元賭資、抽頭金。
據了解，尤男為高雄岡山人，有公共危險、毒品前科，靠從事臨時工維生，這次招攬友人經營賭場，才經營兩天，就栽在警方手中；警詢後，尤、林兩人全案依賭博罪移送，另31名賭客依社會秩序維護法送辦。
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