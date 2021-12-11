台東男子辯自家拾獲一級保育柴棺龜 遭判6個月徒刑

台東一名朱姓男子透過LUNE群組購買1隻被列為一級保育類動物「柴棺龜」，警方接獲線報持搜索票前往朱住處，黨場查獲柴棺龜活體1隻，詢問後被移送法辦。朱辯稱「柴棺龜自行爬入家中，徒手抓起來放入桶裡飼養」。檢察官不採信起訴，法院判處朱6月徒刑，可易科罰金、緩刑2年。

判決書指出，今年3月間，警方接獲線報朱男未經主管機關同意，透過名為「大盤龜魚爬鳥」LUNE群組向購買被農委會公告為第一級珍貴稀有野生動物柴棺龜，遂向法院聲請搜索票獲准後，前往朱的住處搜索，當場在桶子裡查扣柴棺龜活體1隻，警方詢問後依違反野生動物保育法移送地檢署偵辦。

台東地檢署檢察官偵查時，朱辯稱柴棺龜是自行爬入家中，他發現後徒手抓起來放入桶子裡飼養，不過，檢察官調查朱住家位於市區，附近都為柏油路面，且柴棺龜屬相當罕見物種，並不符合柴棺龜棲息地環境，對於朱的供詞不採信，且警方提供朱於LINE對話中向他人買入柴棺龜證據明確，依違反野動法提起公訴。