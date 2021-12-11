聽新聞
test
0:00 / 0:00
台東男子辯自家拾獲一級保育柴棺龜 遭判6個月徒刑
台東一名朱姓男子透過LUNE群組購買1隻被列為一級保育類動物「柴棺龜」，警方接獲線報持搜索票前往朱住處，黨場查獲柴棺龜活體1隻，詢問後被移送法辦。朱辯稱「柴棺龜自行爬入家中，徒手抓起來放入桶裡飼養」。檢察官不採信起訴，法院判處朱6月徒刑，可易科罰金、緩刑2年。
判決書指出，今年3月間，警方接獲線報朱男未經主管機關同意，透過名為「大盤龜魚爬鳥」LUNE群組向購買被農委會公告為第一級珍貴稀有野生動物柴棺龜，遂向法院聲請搜索票獲准後，前往朱的住處搜索，當場在桶子裡查扣柴棺龜活體1隻，警方詢問後依違反野生動物保育法移送地檢署偵辦。
台東地檢署檢察官偵查時，朱辯稱柴棺龜是自行爬入家中，他發現後徒手抓起來放入桶子裡飼養，不過，檢察官調查朱住家位於市區，附近都為柏油路面，且柴棺龜屬相當罕見物種，並不符合柴棺龜棲息地環境，對於朱的供詞不採信，且警方提供朱於LINE對話中向他人買入柴棺龜證據明確，依違反野動法提起公訴。
法官審理時，朱坦承是透過LINE群組向不詳人士，購買柴棺龜1隻自行飼養。法官認為朱僅為一己之私，罔顧政府大力宣導保育野生動物的用心，且柴棺龜為一級瀕瀕臨絕種保育類野生動物，不得買賣，判處朱6個月有期徒刑，可易科罰金、緩刑2年。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言