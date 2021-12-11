中市議會前秘書長陳健楷婚外情 市議員妻求償小三勝訴

圖為陳健楷2011年實勘議會工程進度。本報資料照片

已婚的台中市議會前秘書長陳健楷，與女子小文（化名）發生婚外情，3年前在摩鐵發生性關係，小文2年前產下一女，經陳的妻子市議員吳瓊華請求損害賠償，要求郎女賠償100萬元，小文辯稱不知陳已婚，台中地院法官以陳與吳為政治人物，吳在競選時，小文還與吳同台合照，因此法官認小文辯稱不知陳已婚，不足採信，判決小文賠償吳新台幣40萬元。

吳瓊華主張，小文明知陳健楷已與她結婚，而為有配偶的人，卻於2018年10月初，在台中市南屯區某汽車旅館，與陳健楷發生性行為，於2019年6月下旬在醫院產下一女，侵害她的配偶權，致她精神上受有極大痛苦，因此請求小文賠償100萬元。

小文辯稱，她於2018年10月間不知陳健楷為有配偶的人，吳女與陳健楷婚姻期間，曾縱容陳健楷與其他女性交往，認為吳請求100萬元精神慰撫金顯屬過高。又吳對陳健楷撤回刑事告訴，顯已免除對陳健楷債務，而她與陳健楷就本事件負連帶賠償責任，她僅需負擔二分之一的賠償責任。

法官認為，小文辯稱不知陳健楷已婚，經查，吳與陳健楷於80年間結婚，依雙方所提的資料，可知吳瓊華與陳健楷為政治人物，吳於競選時，小文還與吳同台合照，因此認定小文辯稱她不知陳健楷是有配偶的人，不足採信。

法官審酌，小文所為對吳瓊華婚姻生活的圓滿、安全及幸福所造成破壞程度，致被害人所受精神痛苦程度，考量雙方身分、地位、經濟能力，認吳請求小文賠償的精神慰撫金以40萬元為適當。本案於今年2月間宣判。