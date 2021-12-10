瑞軒科技內線交易案 董座吳春發一家4人2000萬交保離去

顯示器代工廠瑞軒科技轉投資品牌VIZIO今年3月赴美掛牌上市，董事長吳春發和家族成員被控在利多消息公告前，事先買進上千張股票，涉嫌內線交易，另有刻意低估資產、財報揭露不實弊端，檢調約談聲押禁見吳春發、妻子林守貞、長子及瑞軒總經理吳旭軒、次子吳旭祐，台北地方法院裁定吳春發600萬元、林守貞150萬元、吳旭軒450萬元、吳旭祐800萬元交保，晚間11時許4人辦保完畢步出法院，吳春發僅簡短表示「辛苦了」。

北院認為，吳春發等人對於交易時是否知悉重大利多消息，未據實陳述，也有更換手機、刪除聯絡訊息，認為有湮滅證據的情形，但造成損害尚非重大，且本案距今尚近，認為有羈押原因，但不具羈押必要性，裁定吳春發600萬元交保、吳旭軒450萬交保、吳旭祐800萬交保，林守貞150萬元交保。

VIZIO今年3月25日在美國紐約證券交易所掛牌，瑞軒科技在3月15日下午發布重訊，指去年全年合併營業收為167.5億元，稅後純益5.69億元，年增33倍。

檢調清查，瑞軒董事會議後確認重大消息成立時點為「3月10日」，吳春發與吳旭軒、吳旭祐等家族成員在禁止交易期間，先用人頭低價購入股票，數量超過1千張，違反內線交易規定，獲利待估算。

另瑞軒科技被控提交財報時，未評價VIZIO赴美上市潛在的龐大商機，直到內部會計稽查後，才重新補正財報，公告獲利盈餘（EPS）相當可觀。