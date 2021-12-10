捲入潤寅詐貸案 合庫前董座廖燦昌200萬交保

合作金庫前董事長廖燦昌捲入潤寅詐貸案，檢調發現他配合潤寅集團提高授信額度，害合庫損失1億元，台北地檢署今指揮調查局北機站執行第二波搜索，依違反銀行法特別背信罪嫌約談廖燦昌到案。廖移送北檢複訊後，檢方命200萬元交保，晚間近11點辦保完成，廖步出地檢署，面對媒體詢問仍不回應，僅以台語說「（攝影機）燈太亮，害我都看不到路」。

檢調查出，時任合作金庫董事長廖燦昌將潤寅的借貸案親自交辦雙連分行處理，而時任合庫授信管理部前、後任協理黃伯川（事後升任副總）及陳世卿，在審核分行送上來的潤寅貸款案，疑似故意放水，向承辦人員暗示或施壓，甚至還有承辦人員因不願意配合被發配邊疆，讓潤寅得以順利貸款。案情猶如合庫當年違法放貸遠航案的翻版。