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包庇潤寅害銀行損失1億 合庫前董座廖燦昌200萬交保

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

合作金庫前董事長廖燦昌捲入潤寅詐貸案，檢調發現他配合潤寅集團提高授信額度，害合庫損失1億元，台北地檢署今指揮調查局北機站執行第二波搜索，依違反銀行法特別背信罪嫌約談廖燦昌到案。廖晚間7點半移送北檢複訊，檢方複訊後命200萬元交保。

潤寅案為史上金額最高詐貸案，受害包括華南、土地、星展等12家銀行。以傳統紡織業起家的楊文虎、王音之為讓潤寅集團能順利詐取款項，2008年6月起指示員工偽造買賣合約書、發票、出貨單和不實財報表等，假藉出售紡織用紗名義製作不實發票，讓各家銀行上當而核貸。

楊文虎、王音之自2008年開始向12家銀行詐貸高達472億元，019年4月，潤寅集團資金周轉不靈，楊文虎、王音之同年6月潛赴美國，直至去年分別押解歸案，羈押禁見迄今。最高法院昨依銀行法特別詐欺等罪判楊文虎25年、王女27年徒刑定讞。

檢調查出，時任合作金庫董事長廖燦昌將潤寅的借貸案親自交辦雙連分行處理，而時任合庫授信管理部前、後任協理黃伯川（事後升任副總）及陳世卿，在審核分行送上來的潤寅貸款案，疑似故意放水，向承辦人員暗示或施壓，甚至還有承辦人員因不願意配合被發配邊疆，讓潤寅得以順利貸款。案情猶如合庫當年違法放貸遠航案的翻版。

廖燦昌。記者許正宏/攝影
廖燦昌。記者許正宏/攝影

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