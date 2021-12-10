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嘉檢警聯席會議 談跟騷法講公投全力防治暴力
嘉義地檢署昨於6樓禮堂召開「110年度檢警聯席會議」，轄區內檢警調等相關人員出席與會，共同展現維護嘉義地區治安之決心。
會中檢警報告年度各項績效，並對於新修定之跟蹤騷擾防制法規範的八大跟騷樣態及注意事項、維護公民投票秩序、妨害秩序罪偵辦要領等。凝聚檢、警、調、政風等機關及轄區行政部門之力量，發揮團隊精神打擊不法，展現淨化並維護社會治安之決心。
台南高分檢署檢察長費玲玲讚許嘉義地區在疫情期間對於查緝毒品、肅貪及暴力等犯罪偵辦績效非常亮眼，提醒偵辦緝毒案件，如有溯源必要，務必往上偵辦，嚴守偵查不公開；肅貪案件之蒐證，起訴前務必經過團隊沙盤推演，以提升定罪率；建立各類聯繫平台，跨域整合發揮集體作戰能力，提升打擊犯罪力道。國民法官法新制即將上路，應多舉辦訓練、演練，熟悉新制操作。贓證物管理要全面檢討現行作法是否有管理上之闕漏之處，這是攸關證據能力的基礎工程。確認相關設備之堪用性，以確保案件偵辦成果。
嘉義地檢署檢察長張曉雯於會中表示，今年在疫情衝擊下，各單位戮力合作克服障礙，取得亮眼績效，明年又是選舉年，各種反賄選、查察賄選作為應早日規劃、部署，地檢署亦將統合檢警調廉及各界力量，以團隊辦案的方式，持續落實查察賄選、肅貪防貪、查緝毒品、打擊詐欺集團、查緝森林盜伐、破壞國土環境及有效查緝妨害綠能產業犯罪等，期能遏止賄選、暴力等不法犯行，達成治安零死角的目標。
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