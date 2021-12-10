瑞軒科技內線交易案 董座吳春發一家四口全交保

顯示器代工廠瑞軒科技轉投資品牌VIZIO今年3月赴美掛牌上市，檢調查出董事長吳春發和家族成員卻在利多消息公告前，事先買進上千張股票，涉嫌內線交易，另有刻意低估資產、財報揭露不實弊端，約談吳春發、妻子林守貞、長子及瑞軒總經理吳旭軒、次子吳旭祐等10人到案。檢方複訊聲押禁見吳家4人；台北地方法院晚間裁定吳春發600萬元交保、林守貞150萬元交保、吳旭軒450萬元交保、吳旭祐800萬元交保。

VIZIO今年3月25日在美國紐約證券交易所掛牌，瑞軒科技在3月15日下午發布重訊，指去年全年合併營業收為167.5億元，稅後純益5.69億元，年增33倍。

檢調清查，瑞軒董事會議後確認重大消息成立時點為「3月10日」，吳春發與吳旭軒、吳旭祐等家族成員在禁止交易期間，先用人頭低價購入股票，數量超過1千張，違反內線交易規定，獲利待估算。

另，瑞軒科技被控提交財報時，未評價VIZIO赴美上市潛在的龐大商機，直到內部會計稽查後，才重新補正財報，公告獲利盈餘（EPS）相當可觀。

檢調認為，吳春發家族明知VIZIO上市後可實現利益驚人，卻巧妙的隱匿利多訊息，刻意低估公司龐大資產，趁重訊公告前進場買股，違反證交法財報不實罪，財務協理周惠珍等人是內線交易幫助犯。

VIZIO3月25日在美國上市後，發行價每股21美元，瑞軒出售持股744仟股，實現獲利新台幣3億餘元；法人當時估算，瑞軒可望認列未實現利益70億元、約每股盈餘8.6元。鴻海集團2018年透過子公司和群創入股投資VIZIO，是第2大股東。