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聲請人無法翻案 大法官詹森林：末代解釋為德不卒

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

憲法訴訟法即將在明年1月4日上路，大法官「解釋」將走入歷史，但大法官今針對刑法、竊盜犯贓物犯保安處分條例、組織犯罪防制條例「強制工作」所作的釋字第812號違憲解釋，卻規定聲請人不可以據此經非常上訴程序，請求撤銷所受強制工作的宣告。大法官在出具的協同意見書中直言「末代解釋，為德不卒 」。

812號解釋在解釋理由書中指出，釋字第471號解釋理由書未否定修正前刑法、盜贓條例有關強制工作的合憲性，釋字第528號解釋甚且認組織犯罪防制條例所定強制工作相關規定，不牴觸憲法保障人權意旨，812號解釋也未否定過去符合憲法要求的法秩序事實。在「特殊情況」下，本號解釋的聲請人不能救濟。

詹森林認為，釋字第185號解釋文揭示「司法院解釋憲法，……其所為之解釋，自有拘束全國各機關及人民之效力……違背解釋之判例，當然失其效力」。之後，釋字第188 號解釋理由書第1段更明確指出「本院……解釋，除解釋文內另有明定者外，應自公布當日起發生效力」，確認我國大法官解釋的效力，原則上採法規範失效說，也就是法規範如被宣告為違憲，該法規釋向將來失效，而非溯及既往自始無效。

釋字第177號解釋文第2段表示「本院依人民聲請所為之解釋，對聲請人據以聲請之案件，亦有效力」。該號解釋並於理由書指出：「人民聲請解釋，經解釋之結果，於聲請人有利益者，為符合司法院大法官會議法第4條第1項第2款，許可人民聲請解釋之規定，該解釋效力應及於聲請人據以聲請之案件，聲請人得依法定程序請求救濟。」

詹認為，人民聲請解釋，如取得有利的解釋，即可據該解釋經由再審或非常上訴「翻案」，但812號解釋雖在主文宣告刑事法的強制工作制度違憲且立即失效，卻在理由書諭知聲請人不能救濟，與先前的解釋先例扞格，也難以接軌即將施行的憲法訴訟法。

詹森林舉「通姦罪違憲」的釋字第791號等解釋為例，認為812號解釋處理方式卻不同，不僅突兀，也未保障人權。他雖樂見強制工作的規定違憲且立即失效，卻也惋惜聲請人無法尋求救濟，認為「百味雜陳，感慨萬千」。

大法官今針對刑法、竊盜犯贓物犯保安處分條例、組織犯罪防制條例「強制工作」所作的釋字第812號違憲解釋，規定聲請人不可以據此經非常上訴程序，請求撤銷所受強制工作的宣告。圖／取自司法院網站
大法官今針對刑法、竊盜犯贓物犯保安處分條例、組織犯罪防制條例「強制工作」所作的釋字第812號違憲解釋，規定聲請人不可以據此經非常上訴程序，請求撤銷所受強制工作的宣告。圖／取自司法院網站

大法官 司法院

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