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捲入潤寅詐貸案害銀行損失1億 合庫前董座廖燦昌遭搜索

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捲入潤寅詐貸案害銀行損失1億 合庫前董座廖燦昌遭搜索

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

紡織貿易商潤寅公司負責人楊文虎、王音之夫妻以假財報向12家銀行詐貸472億餘元，最高法院昨判楊25年、王女27年徒刑定讞；檢調追查發現，時任合作金庫董事長廖燦昌，竟配合潤寅集團提高授信額度，害合庫損失1億元，調查局北機站今執行第2波搜索，依違反銀行法特別背信罪約談廖燦昌到案，晚間移送台北地檢署複訊。

潤寅案為史上金額最高詐貸案，受害包括華南、土地、星展等12家銀行。以傳統紡織業起家的楊文虎、王音之為讓潤寅集團能順利詐取款項，2008年6月起指示員工偽造買賣合約書、發票、出貨單和不實財報表等，假藉出售紡織用紗名義製作不實發票，讓各家銀行上當而核貸。

楊文虎、王音之自2010年8月起向9家銀行詐貸386億元，也自2008年6月起向3家銀行詐貸86億元；2019年4月，潤寅集團資金周轉不靈，楊文虎、王音之同年6月潛赴美國，直至去年分別押解歸案，羈押禁見迄今。最高法院昨依銀行法特別詐欺等罪判楊文虎25年、王女27年徒刑定讞。

檢調查出，當時任職合作金庫董事長廖燦昌，將潤寅的借貸案親自交辦雙連分行處理，而時任合庫授信管理部前、後任協理黃伯川（事後升任副總）及陳世卿，在審核分行送上來的潤寅貸款案，疑似故意放水，向承辦人員暗示或施壓，甚至還有承辦人員因不願意配合被發配邊疆，讓潤寅得以順利貸款。案情猶如合庫當年違法放貸遠航案的翻版。

廖燦昌。圖／聯合報系資料照片
廖燦昌。圖／聯合報系資料照片

詐貸 發票

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