聽新聞
test
0:00 / 0:00
大法官宣告強制工作違憲！法務部今天立即釋放9人
大法官今作出釋字第812號解釋，認為刑法、組織犯罪防制條例、竊盜犯贓物犯保安處分條例「強制工作」規定，違反比例原則，不符憲法保障人身自由意旨，宣告違憲，相關條文即日起失效。法務部將進行修法，並交由高檢署轉各地檢署、矯正署處理相關受處分人的執行。
法務部指出，針對大法官大法官釋憲結果，法務部基於權力分立原則表示尊重，並依釋憲意旨即刻啟動因應措施，包括就強制工作違憲部分，研議修正相關刑法、組織犯罪防制條例、竊盜犯贓物犯保安處分條例修法作業。
另外，法務部也請台灣高等檢察署轉知各地方檢察署及矯正署，就已執行強制工作的受處分人停止執行，若有其他刑期待執行者，轉接執行其他刑期，在轉移到監所前，折抵刑期日數；其餘無其他刑期待執行者，今日立即釋放，保障受處分人的權益。
據悉，目前強制工作受處分人共有260名，其中泰源技訓所有257名，占98.8%（刑前245名、刑後12名）、高雄女監有3名，占1.2%（刑前3名、刑後0名）。
法務部指出，泰源執行刑後強制工作者共12人，其中以組織犯罪條例宣告者3名、以刑法宣告者9名（其中3名尚有另案待執行）；初步了解，會辦理釋放這9人，其餘都有另案會換發指揮書接續執行。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言