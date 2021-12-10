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影／「強制工作」違憲 柯賜海揚言聲請國家賠償
刑法、組織犯罪防制條例、竊盜犯贓物犯保安處分條例有「強制工作」規定，引發一罪二罰、侵害人性尊嚴、人身自由爭議，包括「抗議天王」柯賜海和數名法官聲請釋憲。大法官今作出釋字第812號解釋，認為相關法條違反比例原則、明顯區隔原則，與憲法保障人身自由意旨不合，即日失效。柯賜海得知大法官解釋結果後，表示將「聲請國賠」。
柯賜海拿中國大陸新疆為例，認為「勞改的產品」違反人權。
目前強制工作受處分人共有260名，其中泰源技訓所有257名，占98.8%（刑前245名、刑後12名）、高雄女監有3名，占1.2%（刑前3名、刑後0名）。法務部指出，泰源執行刑後強制工作者共12人，其中以組織犯罪條例宣告者3名、以刑法宣告者9名（其中3名尚有另案待執行）；初步了解，會辦理釋放這9人，其餘都有另案會換發指揮書接續執行。
司法院表示，聲請人如果還沒開始執行強制工作，或還沒執行完畢的話，不用再執行，但如果還須要執行有期徒刑的話，在勞動場所等候徒刑執行的期間，可以折抵刑期。又因為釋字第471號解釋理由書並未否定修正前刑法及盜贓條例有關強制工作的合憲性，釋字第528號解釋甚且認組織犯罪防制條例所定強制工作相關規定，與憲法保障人權之意旨不相牴觸，因此本號解釋也未否定過去符合憲法要求的法秩序事實。在此特殊情況下，本號解釋的聲請人，不可以依據812號解釋，經非常上訴程序，請求撤銷其所受強制工作之宣告。
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