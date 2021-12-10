影／「強制工作」違憲 柯賜海揚言聲請國家賠償

刑法、組織犯罪防制條例、竊盜犯贓物犯保安處分條例有「強制工作」規定，引發一罪二罰、侵害人性尊嚴、人身自由爭議，包括「抗議天王」柯賜海和數名法官聲請釋憲。大法官今作出釋字第812號解釋，認為相關法條違反比例原則、明顯區隔原則，與憲法保障人身自由意旨不合，即日失效。柯賜海得知大法官解釋結果後，表示將「聲請國賠」。

柯賜海拿中國大陸新疆為例，認為「勞改的產品」違反人權。

目前強制工作受處分人共有260名，其中泰源技訓所有257名，占98.8%（刑前245名、刑後12名）、高雄女監有3名，占1.2%（刑前3名、刑後0名）。法務部指出，泰源執行刑後強制工作者共12人，其中以組織犯罪條例宣告者3名、以刑法宣告者9名（其中3名尚有另案待執行）；初步了解，會辦理釋放這9人，其餘都有另案會換發指揮書接續執行。