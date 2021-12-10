馬英九三中案一審無罪 北檢上訴九大理由曝光

前總統馬英九擔任國民黨主席期間出售三中等黨產，被檢方認定賤賣，但台北地方法院10月27日認定黨產交易並未造成國民黨損失，判決馬英九無罪；台北地檢署今向法院遞狀，正式提起上訴。

北檢列舉9大上訴理由，包括：

二、台北地院割裂起訴事實的架構，不採整體觀察，且倒置交易過程的因果關係，或將原連結不當的交易條件分拆檢視，省略眾多事實不提，使交易案及交易條件看似單純，認事用法明顯違誤。

三、一審採用商業判斷法則，但全然未提出商業判斷法則的適用要件及標準，依本案事證，並參酌司法實務的商業判斷法則要件，本案無法適用商業判斷法則，台北地院就此欠缺說明。

四、一審對於交易案是否符合營業常規的標準迴異於司法實務，雖認為應檢視交易是否符合公司取處程序及內控規範，但於明確違反公司取處程序及內控規範的情況下，卻又認為未「嚴重違反」應行程序，而未違反營業常規。

五、一審混淆被告動機與主觀犯意，將被告所辯遵守政府法律政策云云，作為本案非常規交易行為的正當理由。

六、一審於本案中採取迴避審查交易實質的立場，而以形式外觀檢視交易案的合法性，與司法實務見解有關非常規交易的認定標準歧異。

七、一審在數交易案中的評價標準不一。

八、本案證據資料甚繁，並有案發當時整體交易過程之錄音檔及錄音譯文，而本案相關爭點，除卷內事證，檢察官更以共計61次提出補充理由書等意見，並指出卷證所在，台北地院判決無罪理由與卷內事證相違，竟未為任何說明，迴避說明義務。

九、一審逸脫起訴書及契約文件等書面證據及被告的辯解，自行創設概念，並逕行認定不用適用公司取處程序及內控規定之情況。