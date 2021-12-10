馬英九三中案一審無罪 北檢上訴九大理由曝光
前總統馬英九擔任國民黨主席期間出售三中等黨產，被檢方認定賤賣，但台北地方法院10月27日認定黨產交易並未造成國民黨損失，判決馬英九無罪；台北地檢署今向法院遞狀，正式提起上訴。
北檢列舉9大上訴理由，包括：
一、台北地院對於本案直接證據歷次會議及內部談話錄音檔、錄音譯文的證據評價，取捨標準不一，採證法則自相矛盾。
二、台北地院割裂起訴事實的架構，不採整體觀察，且倒置交易過程的因果關係，或將原連結不當的交易條件分拆檢視，省略眾多事實不提，使交易案及交易條件看似單純，認事用法明顯違誤。
三、一審採用商業判斷法則，但全然未提出商業判斷法則的適用要件及標準，依本案事證，並參酌司法實務的商業判斷法則要件，本案無法適用商業判斷法則，台北地院就此欠缺說明。
四、一審對於交易案是否符合營業常規的標準迴異於司法實務，雖認為應檢視交易是否符合公司取處程序及內控規範，但於明確違反公司取處程序及內控規範的情況下，卻又認為未「嚴重違反」應行程序，而未違反營業常規。
五、一審混淆被告動機與主觀犯意，將被告所辯遵守政府法律政策云云，作為本案非常規交易行為的正當理由。
六、一審於本案中採取迴避審查交易實質的立場，而以形式外觀檢視交易案的合法性，與司法實務見解有關非常規交易的認定標準歧異。
七、一審在數交易案中的評價標準不一。
八、本案證據資料甚繁，並有案發當時整體交易過程之錄音檔及錄音譯文，而本案相關爭點，除卷內事證，檢察官更以共計61次提出補充理由書等意見，並指出卷證所在，台北地院判決無罪理由與卷內事證相違，竟未為任何說明，迴避說明義務。
九、一審逸脫起訴書及契約文件等書面證據及被告的辯解，自行創設概念，並逕行認定不用適用公司取處程序及內控規定之情況。
北檢指出，馬英九等6人涉嫌違反證券交易法等案，檢察官收受判決書後，認判決認事用法違背法令，且告訴人也具狀請求檢察官上訴，因此上月24日針對蔡正元有罪部分上訴，今再對馬英九等人提起上訴。
本案被告包括馬英九、國民黨中央投資公司前董事長張哲琛、前總經理汪海清、國民黨前政策會執行長蔡正元、蔡的妻子洪菱霙、岳父洪信行。唯一有罪的蔡正元被北院依刑法業務侵占罪判3年6月徒刑，依商業會計法判6月得易科罰金之刑，並沒收2億8032萬犯罪所得，蔡也已提上訴。
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