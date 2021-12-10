馬英九「三中案」一審獲無罪 北檢今正式提上訴！

前總統馬英九擔任國民黨主席期間出售三中等黨產，被檢方認定賤賣，但台北地方法院10月27日認定黨產交易並未造成國民黨損失，判決馬英九無罪；台北地檢署今向法院遞上訴理由狀，提起上訴。

北檢指出，馬英九等6人涉嫌違反證券交易法等案，檢察官收受判決書後，認判決認事用法違背法令，且告訴人也具狀請求檢察官上訴，因此上月24日針對蔡正元有罪部分上訴，今再對馬英九等人提起上訴。

本案被告包括馬英九、國民黨中央投資公司前董事長張哲琛、前總經理汪海清、國民黨前政策會執行長蔡正元、蔡的妻子洪菱霙、岳父洪信行。唯一有罪的蔡正元被北院依刑法業務侵占罪判3年6月徒刑，依商業會計法判6月得易科罰金之刑，並沒收2億8032萬犯罪所得，蔡也已提上訴。

馬英九曾擔任兩任總統，但遭檢方「重啟調查」三中案，調查一開始就不斷遭質疑「政治追殺」，檢方也背負「打手」之名，一審判決結果出爐，不少法界人士表示「和想像的差不多」。