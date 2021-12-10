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台南診所女廁內遭裝密錄器5女被偷拍 嫌犯竟是男同事

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市安南區某診所女員工3月22日使用女廁時，突有東西從牆壁上掉落，定睛一看發現竟是密錄器，立即報警處理，經警方調查發現30歲蘇姓男員工涉有重嫌，他坦言去年10月中旬，上網購買密錄器，安裝在女廁內偷拍，經查有5人受害，警方訊後全案函送台南地檢署偵辦，蘇男案發後已離職，台南地檢署則依妨害秘密罪嫌將他起訴。

台南市警三分局調查，蘇男在安南區某診所工作，涉嫌在診所3樓女用廁所裝設密錄器，竊錄該診所其他女性同事如廁畫面及身體隱私部位，後因女員工使用廁所時，密錄器掉落被發現，偷 拍一事才曝光。

經警方現場勘驗及調查，發現嫌犯是同在診所內工作的蘇男，並扣密錄器1組，含鏡頭、記憶卡及電池等證物。

蘇男坦承，去年10月中旬在網路上購買密錄器安裝在女廁內偷拍，偷拍期間約5個月，據查有5人受害。消息傳出後，診所女同仁震驚，蘇男表示，一時失慮而觸法。台南地檢署檢察官偵辦後，認蘇男違反妨害秘密罪嫌，將他提起公訴。

蘇男坦言去年10月中旬，上網購買密錄器，安裝在女廁內偷拍，經查有5人受害，他於案發後已離職，台南地檢署則依妨害秘密罪嫌將他起訴。圖／本報資料照
蘇男坦言去年10月中旬，上網購買密錄器，安裝在女廁內偷拍，經查有5人受害，他於案發後已離職，台南地檢署則依妨害秘密罪嫌將他起訴。圖／本報資料照

台南 偷拍

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