女子頭受傷昏沉到醫院急診 卻被男護理師趁機掀衣抓乳

台北某教學醫院賴姓男急診護理師見撞傷頭的女子來看診，假裝要身體評估帶入診療室，趁機掀衣抓捏胸部，台北地方法院依因醫療關係對照護之人利用機會猥褻罪判刑8月，可上訴。

賴去年9月在某醫學中心醫院擔任急診室護理師，同年9月3日下午1時許，女子因額頭受傷前來急診，醫師結束看診後，由他負責依醫囑處理傷口，事後見女子獨自在候診休息區等候陪同者繳費，認為有機可趁，假借身體評估為由，要求女子進入有圍簾的診療室，女子因頭部受傷昏沉，誤認仍有醫療必要，隨他進入診療室，賴趁機掀起女子衣服，雙手伸入內衣抓捏胸部。

女子返家後認為過程有異常，報警處理；賴矢口否認犯行，辯稱女子確實有反應症狀，他只是依職責評估，並沒有觸碰隱私部位。