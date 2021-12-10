聽新聞
test
0:00 / 0:00
女子頭受傷昏沉到醫院急診 卻被男護理師趁機掀衣抓乳
台北某教學醫院賴姓男急診護理師見撞傷頭的女子來看診，假裝要身體評估帶入診療室，趁機掀衣抓捏胸部，台北地方法院依因醫療關係對照護之人利用機會猥褻罪判刑8月，可上訴。
賴去年9月在某醫學中心醫院擔任急診室護理師，同年9月3日下午1時許，女子因額頭受傷前來急診，醫師結束看診後，由他負責依醫囑處理傷口，事後見女子獨自在候診休息區等候陪同者繳費，認為有機可趁，假借身體評估為由，要求女子進入有圍簾的診療室，女子因頭部受傷昏沉，誤認仍有醫療必要，隨他進入診療室，賴趁機掀起女子衣服，雙手伸入內衣抓捏胸部。
女子返家後認為過程有異常，報警處理；賴矢口否認犯行，辯稱女子確實有反應症狀，他只是依職責評估，並沒有觸碰隱私部位。
法院根據證人說法等證據，認為賴身為護理師，為一己之私，面對弱勢求診病患乘機猥褻，且犯後推諉塞責，毫無悔意，不宜輕縱，判刑8月。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言