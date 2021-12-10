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女子頭受傷昏沉到醫院急診 卻被男護理師趁機掀衣抓乳

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

台北某教學醫院賴姓男急診護理師見撞傷頭的女子來看診，假裝要身體評估帶入診療室，趁機掀衣抓捏胸部，台北地方法院依因醫療關係對照護之人利用機會猥褻罪判刑8月，可上訴。

賴去年9月在某醫學中心醫院擔任急診室護理師，同年9月3日下午1時許，女子因額頭受傷前來急診，醫師結束看診後，由他負責依醫囑處理傷口，事後見女子獨自在候診休息區等候陪同者繳費，認為有機可趁，假借身體評估為由，要求女子進入有圍簾的診療室，女子因頭部受傷昏沉，誤認仍有醫療必要，隨他進入診療室，賴趁機掀起女子衣服，雙手伸入內衣抓捏胸部。

女子返家後認為過程有異常，報警處理；賴矢口否認犯行，辯稱女子確實有反應症狀，他只是依職責評估，並沒有觸碰隱私部位。

法院根據證人說法等證據，認為賴身為護理師，為一己之私，面對弱勢求診病患乘機猥褻，且犯後推諉塞責，毫無悔意，不宜輕縱，判刑8月。

示意圖／ingimage
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護理師 猥褻

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