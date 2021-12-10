才因酒駕剛出獄 他慶祝重生攔檢酒測值高達1.10

高雄黃姓男子因酒駕才被關出獄，沒想到前天警方執勤時，又再攔到黃，他身上散發濃厚酒味，果然警方一酒測，就發現他酒測值超標，警詢後依造公共危險罪移送地檢署偵辦。

警方表示，三民一警分局三民派出所員警前天晚上值勤時，巡邏經過十全二路，看見黃男（60歲）騎機車未依規定兩段式左轉，員警上前取締，才一靠近黃男，就聞到他身上散發的濃濃酒味。

員警立即要求實施酒測，黃男眼見躲不過，只能乖乖配合警方盤查，酒測完發現酒精值每公升1.10毫克，黃才懊悔說，不久前因酒駕被關，剛出獄沒多久，晚上朋友才相約喝酒慶祝「重生」，再喝完「1瓶米酒」後就忍不住騎車回家。

警方一聽忍不住訓斥，質問為何還要酒後駕車，簡直學不乖。沒想到黃男一聽聞還回說「被你抓，我甘願」，讓員警哭笑不得。警詢後依公共危險罪嫌送辦。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康