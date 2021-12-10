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苗院爭議女法官遭送評鑑「工作保衛戰」 喊遭職場霸凌

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

苗栗地院少年法庭法官周靜妮遭指曾在開庭時要求少年自己掌嘴，另對投訴的一名縣府社工秋後算帳，讓社工難以待在原單位，苗院請求法官評鑑委員會個案評鑑，法評會今請她到會陳述意見。周女遲到約10分鐘，記者詢問她是否覺得遭職場霸凌？她僅「呃」笑了一下，未多言；周女的陳述於11點20分結束。

周靜妮的丈夫為促進轉型正義委員會前研究員曾建元，今天以輔佐人身分陪同。周靜妮2009年由嘉義地檢署檢察官轉任苗栗地院法官。周女因逾期收容一名少年13天，去年度法官職務評定結果「未達良好」，遭書面警告。不過，此前與她有關的最大風波，是2012年1月間在宿舍「燒炭」。

今年3月間，周靜妮又被指在2019年間曾要求一名少年自己「掌嘴」。苗栗地院調查，當時少年因涉毆打父親，周靜妮要求他自打嘴巴，但當時少年及家長皆未投訴，事後母親還寫信感謝法官管教「變乖了」。但因外界有疑慮，苗院法官自律委員會調查後，認她確實有審案言行不當侵犯當事人尊嚴、因被陳情案聯繫社工不當施壓等情事，且情節重大，建議院長以法院名義請求法評會個案評鑑。

曾建元夫妻質疑法官的評鑑程序沒有公開、公告，而苗院院長陳雅玲去年8月才到任，卻針對周靜妮6年來的5千多個案件逐一檢視，並針對其中25個案件請求評鑑，「這是什麼樣的法院文化？」

周靜妮認為長年因工作壓力致使身心痛苦、失眠和憂鬱， 是職業傷害，但陳雅玲卻忽視這樣的問題，反採取「激烈、殘忍、無情」的手段讓她去職，是職場霸凌、司改的代罪羔羊。

法評會今表示，該會是依照法官法規定成立，獨立行使職權，不受外界與司法界干預，評鑑制度的目的是將不適任的法官「逐出審判獨立的保護傘」，以維持良好的司法風氣；評鑑過程為避免外界干擾，向來不公開。法評會也希望各界不要無謂揣測，給予委員純淨的審議空間。

法評會由法官、檢察官、律師、學者及社會公正人士代表13人組成，現任召集委員為中正大學犯罪防治系教授鄭瑞隆。法評會如認為有懲戒必要，可送交司法院、由司法院移職務法庭審理，最重可免除法官職務；若無懲戒必要但須懲處，則交由司法院、由人事審議委員會決議是否由司法院院長職務監督，可能促其注意或警告。

苗栗地院少年法庭法官周靜妮因審案違失，苗院請求法官評鑑委員會個案評鑑，法評會今請周女到會陳述意見。記者王宏舜／攝影
苗栗地院少年法庭法官周靜妮因審案違失，苗院請求法官評鑑委員會個案評鑑，法評會今請周女到會陳述意見。記者王宏舜／攝影

司法院 社工 檢察官

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