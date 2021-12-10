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想賣父母房出國留學未果 竟推哥哥撞公車還拿刀砍

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

新北市高姓男子要求父母賣房貸款讓他出國留學未果，不滿哥哥回家質問，將哥哥推向行駛中的公車，又拿美工刀揮砍頭頸部，一、二審皆依殺人未遂罪判刑2年6月，最高法院駁回上訴定讞。

高要求父母抵押房產借款200萬元，讓他去美國留學，但哥哥反對引起他的不滿；去年2月29日上午10點半，他見哥哥回家心生不滿，下樓質問母親為何要叫哥哥返家，再推哥哥去撞行駛中的公車，稱「要讓你死」。

對方為避免被公車撞擊，和高發生拉扯，高過程中拿出美工刀朝哥哥頭頸部輝看數刀，導致大量失血，最後在父母、鄰居和學校警衛阻止下，高才罷手，哥哥送醫救治。

哥哥到庭作證指出，高砍頸部那刀非常靠近頸動脈，只要刀口再向上一點，他可能就無法開庭了。

法院指出，考量高一時衝動釀禍，先前沒有犯罪紀錄，難認高是惡性重大之人，且高和哥哥已經和解，一、二審依殺人未遂罪判刑2年6月，最高法院認為原審認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

示意圖／ingimage
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公車 殺人

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