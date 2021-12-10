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金山警酒駕求饒喊「會害我沒工作」 法院斥：知法犯法

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

新北市警局金山分局陳姓巡佐酒駕被桃園警方攔查，他抗拒遭壓制狼狽上銬逮捕，涉嫌妨害公務雖獲不起訴，因酒測0.15被處罰鍰提行政訴訟；法院發現，陳當時嘶喊「不要為難我」、「會害我沒工作」，且員警盤查酒測均合法，是陳身為警職知法犯法、扭曲法律規定，予以駁回，可上訴。

檢警調查，陳員（54歲）去年12月29日凌晨1點多，身穿單位發的外套，酒後騎機車原打算到龜山區文化三路1間按摩店，因大燈沒開被龜山分局大埔派出所許姓、紀姓員警攔下，雙方發生肢體衝突，警方依妨害公務罪嫌將他送辦，呼氣酒測值為每公升0.15毫克。

檢方訊時，陳辯稱「認為喝一點點啤酒沒違規」、沒有打警察，警方密錄器拍下，許、紀攔下陳時，他還嘶喊「不要為難我」，但警方就陳揮拳部分證詞不一、畫面也模糊，難認陳有刻意對員警毆打施暴，妨害公務部分不起訴。

而陳酒測值0.15雖未達刑法公共危險0.25門檻，但仍被依違反道路交通管理處罰條例，由桃園市交通裁決處處1萬5000元罰鍰；陳不服提行政訴訟。

陳主張，當時已停妥下車，轉身要離去遭員警無端阻攔，對方也沒說他有酒味，在未告知罪名下將他逮捕強力壓制回派出所，酒測僅0.15仍未放行，還憑空羅織妨害公務罪名要他做筆錄。

桃園交裁處則說，陳沒開大燈，員警盤查時在他身上聞到酒味，請他酒測又不配合還有攻擊情形，警方並無違法盤查，認為原處罰無違誤。

法院再勘驗密錄器，發現陳被攔下又試圖離開，陳先是向2名員警道歉說「不要為難我」、「會害我沒有工作」，結果雙方就拉扯，陳不斷掙扎最後遭壓制上銬帶上警備車載回派出所拘留。

法院認為，警方是見陳深夜沒開頭燈才追攔，符合警職法第8條「依客觀合理判斷易生危害」，盤查正當有理由，當下也表明有聞到酒味。

法院指出，陳酒測0.15固然在得勸導範圍內，但他身為警員，知法犯法，違規被攔還試圖規避、反抗，警方衡量情節後予以舉發並沒違法，認定是陳扭曲誤解法律規定，駁回其訴。

新北市警局金山分局。圖／報系資料照
新北市警局金山分局。圖／報系資料照

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒測 妨害公務 桃園

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