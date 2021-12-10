瑞軒隱匿VIZIO資產暗中內線交易 吳春發夫妻、兒子4人遭聲押

瑞軒科技董事長吳春發涉內線遭聲押。記者張宏業／攝影

顯示器代工廠瑞軒科技驚爆內線交易。調查局查出，瑞軒轉投資品牌VIZIO今年3月赴美掛牌上市，但董事長吳春發家族成員卻在利多消息公告前，事先買進上千張股票，另有刻意低估資產、財報揭露不實弊端，新北市處查昨天搜索約談吳春發、妻子林守貞、長子吳旭軒（瑞軒總經理）、次子吳旭裕共10人到案，台北地檢署認為吳家4人說詞避重就輕，犯罪嫌疑重大、且有串滅證之虞，今晨向法院聲請羈押禁見 。

號稱「美女CEO」的吳旭軒妻子黃麟雅50萬元交保、會計張瑜貞15萬元交保、稽核主管龔至貞10萬元交保，財務協理周惠珍5萬元交保。瑞軒律師團隊可說是黃金陣容，幾乎清一色都是明星檢察官退役，包括連思藩、鍾維翰、陳以敦、方柏勳、李傳侯等人，預料羈押庭將與北檢黑金專組檢察官有激烈攻

VIZIO今年3月25日在美國紐約證券交易所掛牌，瑞軒科技在3月15日下午發布重訊，指去年全年合併營業收為167.5億元，稅後純益5.69億元，年增33倍。

檢調清查瑞軒董事會議後確認，重大消息成立時點為「3月10日」，吳春發與吳旭軒、吳旭祐等家族成員在禁止交易期間，先用人頭低價購入股票，數量超過1千張，違反內線交易規定，獲利待估算。

更重要的是，瑞軒科技在提交財報時，竟未評價VIZIO赴美上市潛在的龐大商機，直到內部會計稽查後，才重新補正財報，公告獲利盈餘（EPS）相當可觀。檢調認定，吳春發家族明知VIZIO上市後可實現利益驚人，卻巧妙的隱匿利多訊息，刻意低估公司龐大資產，趁重訊公告前進場買股，違反證交法財報不實罪，周惠珍等人是內線交易幫助犯。

VIZIO3月25日在美國上市後，發行價每股21美元，瑞軒出售持股744仟股，實現獲利新台幣3億餘元；法人當時估算，瑞軒可望認列未實現利益70億元、約每股盈餘8.6元。鴻海集團2018年透過子公司和群創入股投資VIZIO，是第2大股東。

瑞軒科技創辦人是吳春發與吳春福，2人出身於基隆廟口，父親為白手起家的布商，兄弟姐妹多達10人，瑞軒曾獲前總統馬英九手頒發「2011年創業楷模獎」，此次吳家父子涉內線遭檢方聲押，震驚科技界。