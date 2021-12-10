瑞軒涉低估資產內線交易 董座吳春發父子漏夜偵訊

瑞軒科技董事長吳春發涉內線遭約談。記者張宏業／攝影 顯示器代工廠瑞軒科技驚爆內線交易。調查局查出，瑞軒轉投資品牌VIZIO今年3月赴美掛牌上市，但董事長吳春發家族成員卻在利多消息公告前，事先買進上千張股票，另有刻意低估資產、財報揭露不實弊端，新北市處查昨天搜索約談吳春發夫妻、長子吳旭軒（瑞軒總經理）、次子吳旭祐共10人到案，凌晨依違反證交法移送北檢漏夜偵訊。

同案約談包括吳春發妻子林守貞、號稱美女CEO的吳旭軒妻子黃麟雅、瑞軒科技資深周姓協理等人到案。特別的是、瑞軒律師團隊可說是黃金陣容，幾乎清一色都是明星檢察官退役，包括連思藩、鍾維翰、陳以敦、方柏勳、李傳侯等人。

VIZIO今年3月25日在美國紐約證券交易所掛牌，瑞軒科技在3月15日下午發布重訊，檢調清查確認，重大消息成立時點是「3月10日」，吳春發與其家族成員在禁止交易期間，先用人頭低價購入股票，張數超過1千張，違反內線交易規定，獲利待估算。

另外，瑞軒科技在提交財報時，並未評價VIZIO赴美掛牌潛在龐大商機，直到內部會計稽查發現，才重新補正財報，公告每股獲利盈餘（EPS）可觀。檢調認定，吳春發家族刻意低估公司資產，趁重訊公告前買進股票，違反證交法財報不實罪，相關財務人員是內線交易幫助犯。

VIZIO3月25日在美國上市後，發行價每股21美元，瑞軒出售持股744仟股，實現獲利新台幣3億餘元；法人當時估算，瑞軒可望認列未實現利益70億元、約每股盈餘8.6元。

瑞軒科技創辦人是吳春發與吳春福兄弟，出身於基隆廟口，父親為白手起家的布商，兄弟姐妹多達10人，瑞軒曾獲前總統馬英九手頒發「2011年創業楷模獎」，此次涉內線遭約談，震驚科技界。

台灣消費者若有換電視需求，首選可能是新力、夏普、國際牌等日系大廠，但同樣需求若出現在美國，答案很可能會變成「SAMSUNG」或「VIZIO」，「VIZIO」能成為稱霸北美前二大電視霸主，背後推手就是瑞軒科技。

VIZIO首款「驚動武林」的商品，是定價僅2499美元的50吋電漿電視，比當時日韓品牌同規格產品，便宜四成價差，果然動搖消費者的品牌迷思，推出首周，就在試賣的好市多狂賣2000台，打破銷售紀錄，被三星視為可敬的對手。