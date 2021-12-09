刑警兄弟涉貪開庭超鬧 竟聲請法官迴避

淡水警分局刑警蔡至恩和胞兄蔡至儒涉貪遭起訴，士林地方法院今開庭，辯護人疑似拖延訴訟，質疑勘驗光碟前置程序有問題，還激動的聲請法官迴避，並稱理由是「法官是被害人！」兩兄弟還當庭抱怨看守所沒有全素食餐點「兩兄弟這輩子沒吃過一口肉」餐點竟然會有肉末！

蔡姓兄弟涉嫌今年5月私下約性騷擾案件被告許姓男子見面，勒索60萬處理費，並當場收下10萬元，全案經許男拿出手機錄音提告。士林地檢署依貪汙治罪條例藉勢、藉端勒索財物等罪嫌起訴。

士院今開庭，法官原訂勘驗被告在超商與告訴人見面的監視器檔案，不料蔡至恩辯護人羅愛玲則質疑程序，認為法官執意要勘驗光碟內容違法。辯護人激動的站起來強調「程序進行，勘驗違法」

法官則回應，上次開庭已經說明今天要勘驗的內容。公訴檢察官說，辯護人今天中午才提出意見，你的意思今天不勘驗嗎？辯護人則說，10月聲請光碟，過了1個多月才拿到，當事人遭羈押禁見很難溝通，請法官、公訴檢察官諒解，並強調蔡至恩是26歲年輕人，被起訴法定行10年以上徒刑之罪，否認貪汙罪，審判程序需合法，今日可以先討論傳喚人證。

法官諭知休庭，由合議庭評議後約半小時後繼續開庭，先對於蔡至恩、蔡至儒遭羈押，12月23日將滿3個月，法官問是否延押，公訴檢察官稱有串供之虞建請續押。

蔡至恩拿著麥克風說，會尊重法官裁定，審理過程也全力配合，在監所時間每天誦經、抄寫佛經反省，迴向眾神，沉澱身心靈，起初還替自己打抱不平，現在有監所的教育，加上辯護人指正「深刻領悟做錯」羈押時間體驗「刑期無形」四個字的含義，現在我覺得可以做的就是「誠心懺悔、配合審理」

辯護人也說蔡至恩擔心國小美術老師的母親下課後兼課，父親身體不好，擔心籌措交保金，經濟困難會影響父母健康，知道沒有錢「不爭取交保」

這時，告訴人許先生有事請求法官同意先離開，並請求法警護送到法院門口。蔡等人的親友團在旁聽席酸言酸語稱，想太多，又不是殘障人士還要人陪，這們有力氣，不要笑死人，真誇張。

胞兄蔡至儒對於是否續押之意見，他則說，不知道羈押的意義，家破成這樣，事情發展什麼面對什麼，沒辦法否定過去發生的事，在監所裡面靠自己的意志，回答不出從小的教育學到什麼，「但如果問我K他命怎麼做可以回答」蔡至儒的辯護人則說，關一個人就夠，蔡至儒願意具保不想羈押。

蔡至儒接著抱怨「這輩子一口肉都沒吃過！」136天來監所稱量能不足，不能提供全素素食。法官則說，監所有說提供素食。蔡至恩則回答，不吃蛋、五辛蔥蒜都不吃，但廚房卻共用廚具，餐點還會有肉末，兩兄弟這輩子沒吃過一口肉。

法官聽完被告抱怨餐點後，繼續開庭勘驗光碟4分多鐘檔案。不料辯護人訴訟策略，直接打斷法官說話，堅定地稱用刑事訴訟法第17條提出聲請「法官迴避」如果要勘驗光碟是合議庭決議的，合議庭全部迴避！聲請理由是「法官是被害人」還會具狀再依照刑訴法18條指出法官有偏頗，並加上19、20、22條等聲請法官迴避。

法官聽聞問「我是什麼被害人？」公訴檢察官也問辯護人「法官是被害人？還是你是被害人？」辯護人隨即答，勘驗的前置程序是每一個中華民國國民會碰到的問題，法官是中華民國國名，法官也會遇到這問題，所以法官是被害人。