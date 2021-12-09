北三檢檢警聯席會 分享聚眾鬥毆偵蒐撇步遏止暴力

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北、新北、士林地檢署昨天舉辦檢警聯席會議，會議主題之一，強調全台近期街頭暴力報案案件頻傳，檢警極度重視、不敢輕忽，主任檢察官分享妨害秩序偵辦技巧，用以提高起訴、定罪率，遏止歹徒暴力行為。

全台近期街頭暴力頻傳，檢警聯席會議也關注聚眾鬥毆案件，士檢主任檢察官陳彥章主講「刑法第150條聚眾妨害秩序罪案件蒐證重點」強調如何偵辦此類型案件的「偵蒐能力」

檢察官指出，妨害秩序蒐證重點在於「有無危害社會秩序」並精進蒐證技巧，在第一時間偵訊釐清是否有無妨害秩序未必故意（間接故意）例如為何帶球棒？怕起衝突帶著防身？透過偵訊技巧證明犯嫌知道聚集後，有可能做出強暴脅迫行為，導致可能妨害秩序等，以提高起訴率及定罪率，有效遏止暴力行為。

昨日士檢檢察長繆卓然主持會議，台灣高等檢察署主任檢察官賴哲雄及台灣高等法院林怡秀審判長蒞臨指導，台北地檢署檢察長林邦樑、新北地檢署檢察長徐錫祥及轄內警、調、軍、海巡、移民、消防、矯正等機關首長及代表均出席與會。

士檢今下午指出，今年12月18日全國性公民投票，士檢主任檢察官陳銘鋒在會中提出「公民投票法常見刑事違法類型」，期能透過檢警調密切合作，防範並查緝可能影響公民投票之犯行，確保選務順利、維護公民投票之公正性。

檢方指出，會中由北檢檢察官蔡名堯針對「國民法官法新制下刑事偵查的挑戰與突破」、新北檢檢察官李秉錡針對「通貨犯罪應用的困境與因應」及士檢檢察官劉建志就「非附隨於搜索之扣押」等議題進行專題報告 。

檢警聯席會議昨天圓滿結束，士檢檢察長繆卓然指出，感謝上級長官及各機關首長與代表百忙中撥冗參加，還有警政署保二總隊盡心籌辦會議，透過溝通交流提升執法效能，共同保障民眾權益與維護法治。

台北、新北、士林地檢署昨天舉辦檢警聯席會議。圖／士林地檢署提供
台北、新北、士林地檢署昨天舉辦檢警聯席會議。圖／士林地檢署提供

檢察官 投票 新北

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