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LINE群組吵架釀尋仇 他3秒刺對方肚5刀奪命判15年

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園林姓男子和另名林姓友人因叫傳播小姐一事在LINE群組吵架，林找鄭姓同夥約對方到KTV談判，一見面就拿折疊刀猛刺他12刀，害對方失血過多身亡，檢方以林、鄭下手狠猛依殺人罪嫌起訴；桃園地院審酌林和死者無深仇、顯無可憫恕，依殺人等罪判他15年，可上訴，另鄭通緝中。

檢方起訴指出，林男（26歲）、鄭男（24歲）和林姓死者去年3月8日相約KTV談判，一早8點多見對方走出包廂，2人就衝上前持刀朝他猛刺、痛毆，一旁友人要勸架也挨了1刀，林送醫急救仍不治。

檢方訊時，林辯稱只有瞄準對方肚子，沒有殺人犯意；鄭則說，是因為死者先攻擊他，自己沒有要殺他的念頭；檢方考量，林、鄭所持的折疊刀，刀刃長10公分、6.5公分，無論長度、銳利度都足以刺穿皮膚傷及內臟。

現場監視器也拍下，林在短短3秒內用刀朝死者腹部刺了5刀，後來利用鄭牽制對方時再補刺1刀，見他癱軟倒地又出手痛毆頭部才離去，後來鄭明知死者身中多刀、手無寸鐵，還繼續用刀刺、毆打頭部。

法醫解剖也發現，死者身中12刀，2刀從左胸、右腹分別刺入胃傷及腸膜、腹腔及肝臟，造成死者體內積血水超過2000毫升，刀深達15.5公分，可見2人下手之重，並非「僅僅給個教訓」，主觀有殺人不確定故意，偵結依殺人罪嫌起訴2人，建請從重量刑。

桃園地院審理時，林男辯稱僅有傷害無殺人犯意，且自己有喝酒，行為時受酒精影響，主張以刑法第19條辨識行為能力降低等減刑；但法院發現，林、鄭攻擊死者集中在胸、腹要害，多達12刀，主觀有殺人不確定故意。

法院也認為，林案發前還在LINE群組和死者吵架，在警詢、偵訊及審理時，都可知他意識能力、操控能力不但足以操作手機傳訊，還能吵架，並無因酒精導致辨識能力不能或顯著下降。

法院指出，林和死者無深仇大恨，犯罪動機顯無可憫，死者家屬也拒絕和解，並考量檢方、家屬量刑意見等，依殺人罪判林14年、傷害罪判2年，合併執行15年；另鄭男開庭未到通緝中。

桃園地院依殺人、傷害等罪判林男15年。記者曾健祐／攝影
桃園地院依殺人、傷害等罪判林男15年。記者曾健祐／攝影

殺人 桃園 通緝

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