賣個資驚見三位總統資訊 前房仲2年獲利65萬被起訴

曾任房仲的溫姓男子將大量個資轉成「小白機」販售給其他房仲使用，檢警查出共有一億八千萬筆資料，還包含3任總統個資在內，新北地檢署依個資法起訴。示意圖／ingimage

曾任房仲的男子溫俊偉，自2019年底起開始協助房仲業者灌錄含有1億8千萬筆資料、俗稱「小白機」的查詢系統「People」，連前總統陳水扁、馬英九與現任總統蔡英文等人資料皆在內。至今年4月被檢警拘提，他一共因此不法獲利65萬餘元，新北地檢署今依違反個資保護法將他起訴。

檢警調查，溫2019年底起，便利用幫其他房仲業者安裝「小白機」謀財，每次收取7000元至5萬5千元不等的酬勞；同夥林男有時會協助推廣系統，若是林男介紹的客人，溫就從中收取一次1萬元的費用，總計約有50名房仲業務購買。

新北地檢署接獲檢舉，4月間先拘捕温與林兩人，查扣安裝不法個資查詢系統的程式工具；今年8月再發動搜索，動員近200名警力，查緝62人到案，扣押已安裝程式的70台電腦、65支手機等。