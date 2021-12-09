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賣個資驚見三位總統資訊 前房仲2年獲利65萬被起訴

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

曾任房仲的溫姓男子將大量個資轉成「小白機」販售給其他房仲使用，檢警查出共有一億八千萬筆資料，還包含3任總統個資在內，新北地檢署依個資法起訴。示意圖／ingimage
曾任房仲的溫姓男子將大量個資轉成「小白機」販售給其他房仲使用，檢警查出共有一億八千萬筆資料，還包含3任總統個資在內，新北地檢署依個資法起訴。示意圖／ingimage

曾任房仲的男子溫俊偉，自2019年底起開始協助房仲業者灌錄含有1億8千萬筆資料、俗稱「小白機」的查詢系統「People」，連前總統陳水扁馬英九與現任總統蔡英文等人資料皆在內。至今年4月被檢警拘提，他一共因此不法獲利65萬餘元，新北地檢署今依違反個資保護法將他起訴。

檢警調查，溫2019年底起，便利用幫其他房仲業者安裝「小白機」謀財，每次收取7000元至5萬5千元不等的酬勞；同夥林男有時會協助推廣系統，若是林男介紹的客人，溫就從中收取一次1萬元的費用，總計約有50名房仲業務購買。

新北地檢署接獲檢舉，4月間先拘捕温與林兩人，查扣安裝不法個資查詢系統的程式工具；今年8月再發動搜索，動員近200名警力，查緝62人到案，扣押已安裝程式的70台電腦、65支手機等。

溫男警詢時原供稱是幫人維修電腦時，才發現資訊搜索系統「相當好用」，但他後來又供稱小白機內的個資多數透過暗網獲得，詳情仍不得而知，檢警仍在追查中。檢方認為溫男涉嫌重大，今天偵結後依個資保護法起訴溫男，另共犯林男則另案聲請簡易判決。

曾任房仲的溫姓男子將大量個資轉成「小白機」販售給其他房仲使用，檢警查出共有一億八千萬筆資料，還包含3任總統個資在內，新北地檢署今依個資法起訴。記者廖炳棋／翻攝
曾任房仲的溫姓男子將大量個資轉成「小白機」販售給其他房仲使用，檢警查出共有一億八千萬筆資料，還包含3任總統個資在內，新北地檢署今依個資法起訴。記者廖炳棋／翻攝

個資 新北 蔡英文 陳水扁 馬英九

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