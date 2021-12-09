詐472億史上最多！潤寅詐貸案楊文虎判25年 王音之27年定讞

紡織貿易商潤寅公司負責人楊文虎（右）、王音之（左）。圖／聯合報系資料照

紡織貿易商潤寅公司負責人楊文虎、王音之夫妻涉以假財報向12家銀行詐貸472億餘元，一審楊文虎夫婦各判26、28年徒刑，各併科6億、6.5億罰金；二審改判楊25年、王女27年徒刑，各減一年徒刑，併科罰金數額未變。最高法院今駁回上訴定讞。

潤寅案為史上金額最高詐貸案，受害包括華南、土地、星展等12家銀行。楊文虎、王音之為了讓潤寅集團能順利詐取款項，2008年6月起指示員工偽造買賣合約書、發票、出貨單和不實財報表等，讓各家銀行上當而核貸。

以傳統紡織業起家的楊文虎、王音之夫婦，假藉出售紡織用紗名義製作不實發票、提貨單據向銀行詐貸，自2010年8月起向9家銀行詐貸386億元，也自2008年6月起向3家銀行詐貸86億元。

2019年4月間，潤寅集團周轉不靈，楊文虎、王音之同年6月案發前潛赴美國，法官轉任律師的黃呈熹便向潤寅員工宣布「結束營業」，要員工銷毀約百箱文件，重置所有電腦，並將10多台電腦主機及4箱潤寅集團資料載走。楊文虎、王音之去年1月3月分別押解歸案，羈押禁見迄今。

黃呈熹收受潤寅1000多萬元，在楊姓夫妻逃亡後協助滅證，嚴重妨害司法偵查，被控協助湮滅、隱匿證據、洗錢，黃認罪，一審判刑3年2月，二審因黃在裁判確定前自白，減為1年10月徒刑，併科60萬罰金。

另外，楊文虎和王音之的女兒楊宇晨一審判刑3年4月，二審認為，楊文虎夫婦指使員工向銀行詐貸，又找楊宇晨掩飾、隱匿犯罪，楊宇晨二審處刑2年2月，併科罰金100萬元。

楊文虎、王音之不服提上訴，最高法院認為二審判決認事用法和量刑均無違誤，且楊文虎、王音之上訴指摘原判決違法，二審判決皆已說明清楚，駁回上訴定讞。黃呈熹、楊宇晨二審判決後因未上訴，已確定。