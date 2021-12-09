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跨雙黃線左轉遭告發 嗆「你們警察跟公安一樣」加罰2千

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

王姓男子10月中在八斗子騎機車，因八斗子派出所員警攔查，違規跨越雙黃線左轉遭告發，過程中王男嗆說「你們是不是很閒，每天只會在這裡開單」、「你們警察公安一樣」、「那我小市民，遇到公安就是這樣子」等語。法院依違反社會秩序維護法裁處王男2千元。

基隆地院判決書指出，王男10月16日下午1時半，騎乘機車行經過某路段時，違規跨越雙黃線左轉，為警依法攔查，並予以告發交通違規，過程中王男以「你們是不是很閒，每天只會在這裡開單」、「我是想說你們警察跟公安一樣」、「沒辦法啊，那我小市民，遇到公安就是這樣子」等語。

當時負責取締的八斗子分駐所張姓、柯姓兩名員警，依違反社會秩序維護法將王男移送審理。法官指出，兩警是公務員依法執行職務時，王男以顯然不當之言詞相加，但尚未達強暴脅迫或侮辱程度。

法官認為，員警取締被交通違規事件，並無不合理之情形，如王男對於員警執行職務之標準存有疑問，可尋求合法之救濟或申訴管道，不能對執勤員警口出不當言詞。

跨雙黃線左轉遭告發，嗆警「你們警察跟公安一樣」罰2千。示意圖／警方提供
跨雙黃線左轉遭告發，嗆警「你們警察跟公安一樣」罰2千。示意圖／警方提供

公安 警察 交通違規

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