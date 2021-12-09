聽新聞
test
0:00 / 0:00
跨雙黃線左轉遭告發 嗆「你們警察跟公安一樣」加罰2千
王姓男子10月中在八斗子騎機車，因八斗子派出所員警攔查，違規跨越雙黃線左轉遭告發，過程中王男嗆說「你們是不是很閒，每天只會在這裡開單」、「你們警察跟公安一樣」、「那我小市民，遇到公安就是這樣子」等語。法院依違反社會秩序維護法裁處王男2千元。
基隆地院判決書指出，王男10月16日下午1時半，騎乘機車行經過某路段時，違規跨越雙黃線左轉，為警依法攔查，並予以告發交通違規，過程中王男以「你們是不是很閒，每天只會在這裡開單」、「我是想說你們警察跟公安一樣」、「沒辦法啊，那我小市民，遇到公安就是這樣子」等語。
當時負責取締的八斗子分駐所張姓、柯姓兩名員警，依違反社會秩序維護法將王男移送審理。法官指出，兩警是公務員依法執行職務時，王男以顯然不當之言詞相加，但尚未達強暴脅迫或侮辱程度。
法官認為，員警取締被交通違規事件，並無不合理之情形，如王男對於員警執行職務之標準存有疑問，可尋求合法之救濟或申訴管道，不能對執勤員警口出不當言詞。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言