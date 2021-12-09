VIZIO赴美上市驚爆內線交易 瑞軒董座遭調查局搜索

顯示器代工廠瑞軒科技驚爆內線交易。調查局查出，瑞軒轉投資品牌VIZIO今年3月赴美掛牌上市，但董事長吳春發家族成員卻在重大消息成立後、利多消息公告前，事先買進股票交易，被認為有內線行為，另有財報揭露不實等問題；新北市調查處今天搜索多處地點，約談吳家相關成員到案，預計晚間依違反證交法移送台北地檢署複訊。

瑞軒科技創辦人是吳春發與吳春福兄弟，出身於基隆廟口，兄弟姐妹多達10人，父親為白手起家的布商，瑞軒科技曾從前總統馬英九手中接獲「2011年創業楷模獎」，此次涉內線遭調查局約談，震驚科技界。

台灣消費者若有換電視需求，首選可能是新力、夏普、東芝、國際牌等日系大廠，但同樣需求若出現在美國，答案很可能會變成「SAMSUNG」或「VIZIO」，「VIZIO」能成為北美前二大電視霸主，背後推手就是瑞軒科技。

VIZIO首款「驚動武林」的商品，是定價僅2499美元的50寸電漿電視，當時日韓品牌同規格的產品，售價仍高達4000美元，便宜40%的價差，果然動搖了消費者的品牌迷思，推出首周，就在試賣的好市多十家分店狂賣2000台，打破銷售紀錄，被三星視為可敬的對手。

據調查，VIZIO今年3月25日在美國紐約證券交易所掛牌上市，發行價每股21美元，瑞軒出售持股744仟股，實現獲利3.1億台幣；法人當時估算，瑞軒可望認列未實現利益70億元、約每股盈餘（EPS）8.6元，而瑞軒在今年第一季每股盈餘為6元，寫下歷史新高。

VIZIO成立於2002年，創辦人是華裔人士王蔚。瑞軒在2005年投資入股，前後總計取得20％股份，瑞軒不僅是VIZIO大股東，也是主要代工廠，隨著液晶電視市場成長，VIZIO躍升為北美第二2大電視品牌，瑞軒也跟著電視產業成長。

瑞軒2004年就投資VIZIO，去年受疫情帶動宅經濟影響及串流廣告業務成長，VIZIO營收及獲利皆大幅成長，去年營收約20億美元，主要來自電視銷售的貢獻，娛樂平台貢獻約1.47 億美元，淨利超過1億美元。