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買預售屋發現有工人摔電梯井死亡 主張工安求償被駁回
桃園黃姓3名買家購入中壢區1處預售屋，交屋後才得知興建時有工人摔落電梯井死亡，主張曾發生工安，對建商、地主求償1270萬元，對方反駁工安未造成建物瑕疵、價值未減損；法院審酌，興建時發生工安與屋內曾有自殺、凶殺等凶宅狀況不同，難認價值有減損，予以駁回，可上訴。
黃姓、何姓及孫姓3名買家主張，2016年前後向建商、地主簽約購入該社區3戶，直到去年8月偶然得知房屋興建期間，曾在2018年2月發生工人從電梯井掉落至地下2樓死亡的重大工安，造成住戶安寧受影響，認為屬於瑕疵物，導致房屋價值受減損。
黃等3人並向建商、地主提起減少買賣家金、損害賠償一共1270萬元。建商、地主抗辯稱，興建時雖發生工安但非屬物之瑕疵，沒有經濟價值減損或瑕疵，且工安是發生在電梯井內，為建物的共有部分，對於建物專有部分、坐落土地價值不可能減損。
法院指出，黃、何及孫當時分別以700多萬元至1100多萬元買入3房，對於兩造爭點應為，興建預售屋時發生工安意外，是否構成瑕疵擔保責任？買家以此請求減少買賣價金、損害賠償是否有理由？
法院查，一般交易觀念中，屋內是否曾發生有人「非自然身故」，是房屋交易重要資訊，為此內政部公布的建物現況確認書中，也特別要求出賣人就建物是否曾發生凶殺、自殺或一氧化碳中毒致死做說明。
然而，興建過程中，是否發生工安而成為買受人不願購買的標的，僅屬於個人主觀、心裡面的範疇，也因人、因時，因宗教信仰不同有異，在一般交易觀念上，尙難逕認將導致物的價值、效用或品質不具備，自非所謂「物之瑕疵」。
法院也發現，當時工安時，工人雖傷勢嚴重但非當場死亡，而是送醫途中才死亡，情形和所謂「房屋內」發生凶殺、自殺不同，難認有導致房子價值、效用，品質減損，認為黃等主張無據，予以駁回。
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