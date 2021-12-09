台南青農申請農業準備金 聞現勘不符竟持鐵耙攻擊官員

台南市何姓男子申請青年農民農業經營準備金，農糧署南區分署宋姓技士及翁姓助理今年7月30日實地訪視農田經營現況，向何表示種植作物類別不符合資格，欲再前往其他農地訪視確認，雙方發生爭執，何男竟從自小貨車上拿取鐵耙，朝宋男攻擊，經宋男以雙手阻擋，致雙手擦挫傷，何男坦承一時情急失慮所致，台南地院何男犯妨害公務罪，處拘役20日，可上訴。

檢警調查，宋姓技士及翁姓助理當天下午1時前往何男農地實地訪視，確認農業經營現況，向何男表示該農地種植的作物類別不符合資格，欲再前往其他農地訪視確認時，何男認部分作物不符合資格，造成申請總面積已無法達申請條件而不願帶領前往，與宋男發生爭執。

未料，何男竟從自小貨車上拿取鐵耙1支，並持向宋男攻擊，經宋男以雙手阻擋，致受有左側手部挫傷及右側手部擦傷，何男隨即駕駛自小貨車離開現場。

案發後，宋男前往部立新營醫院驗傷，並赴新營警分局提告，何男事後後悔不已，與宋男進行調解，並已達成調解，宋男則撤銷傷害告訴。

台南地院審酌，何男於實地訪查過程中，因認與宋男爭執中遭受挑釁，未能以理性、和平手段與態度解決，反而手持鐵鈀對依法執行職務的公務員任意施以強暴行為，所為蔑視國家公權力及損害公務員執法的尊嚴。