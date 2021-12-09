要賺爽錢的詐欺犯強制工作錯了嗎？ 大法官明宣示解釋

刑法、組織犯罪防制條例、竊盜犯贓物犯保安處分條例有「強制工作」規定，引一罪二罰、侵害人性尊嚴、人身自由爭議，包括「抗議天王」柯賜海和數名法官聲請釋憲，大法官明天下午4時將於憲法法庭宣示解釋。憲法訴訟法新制明年1月4日上路，在新制上路前還會不會產出其他號解釋，外界也關注。

2001年時，大法官曾就「組織犯罪條例強制工作之規定違憲？ 」作出釋字528號解釋，當時認為設強制工作的規定，是藉以補充刑罰不足，協助更生人再社會化，未違憲。

本次的聲請律師們認為，受限於技能訓練所的人力、空間與資源，不是每位強制工作受處分人都有機會能參加技訓班，使得他們在實施作業上「與一般受刑人無異」；若以「強制工作」為名但實質內容與徒刑相同，已違反憲法一罪不二罰原則。

聲請人的律師們認為相關規定侵害人民工作權，並稱「工作權的積極內容是自由選擇從事特定職業，消極內容則是『不從事職業的自由』」。律師李艾倫說，有當事人原本是學「打字」，後來因人數限制，最後只能和大家一起縫漁網，受處分人和受刑人根本沒有差別。

法務部次長蔡碧仲在10月12日憲法法庭上質疑聲請人到底有沒有去看過技訓所？竟然認為「毫無效果」，這和法務部的數據完全相左。蔡說，強制工作有拘束人身自由與保安處分兩意義，「不區隔」是因為受處分人少，例如高雄女監只有4個受處分人。

蔡碧仲對「有錢人行詐」卻不想強制工作的例子相當不贊同，指強制工作是要培養正確的工作觀念、習慣，詐欺犯想著「馬無野草不肥」甘冒法紀，卻怕「送中」，原因國人都了解。