人妻向小三求償 她竟辯人夫是萬人迷判賠20萬
保險業務高級主管阿正（化名）風流成性，他的妻子小秋（化名）發現保險女業務員小蘋（化名）與丈夫死灰復燃，請求損害賠償，小蘋否認與阿正發生性關係，辯稱已於11年前與阿正分手，事後迄今未與他再發生親密男女關係，但法官認已逾越一般社交上正常男女發乎情止乎禮關係，判決小蘋賠償小秋新台幣20萬元。可上訴。
小蘋辯稱，兩人均從事保險業務，工作環境本較屬於活潑、熱情、外放的場合，而阿正又為公司高級業務主管，口條流利，性格活潑、風流幽默，是轉身就人見人愛的萬人迷，平常公司下屬會開玩笑暱稱他為老大或寶貝。
小秋主張，她與阿正為夫妻，婚後育有3名子女，阿正於婚姻關係存續期間並不誠實忠貞，與小蘋發生外遇後，小蘋與阿正對話當中內容，兩人有逾越正常男女交往，此有今年5月間2人LINE對話截圖「小蘋:素顏被遇到，阿正 :貼戀愛貼圖說阿呆；小蘋:至少還有看到我北鼻一眼，阿正:嗯啊，怕我抱勒…」可稽。
小秋發現小蘋與阿正舊情復燃後，5月24日晚間她與阿正在家攤牌，阿正向她及子女承認外遇及偷吃，而小蘋也承認破壞她的家庭，並向她認錯。小秋因此請求損害賠償。
小蘋辯稱，她於13年前與阿正在同一保險公司任職，互為同事而認識，當時因他主動追求她，且未主動告知他已婚，她在不知情情況下與他交往。後來發現他已婚，遂於11年前分手，事後至今未再與他發生親密男女關係。
現兩人僅因工作業務，偶爾在公司遇到會聊天、打招呼，互開玩笑，但都維持同事朋友關係，僅止於此。LINE對話內容，固有他傳送愛心貼圖，及小蘋「至少還有看到我北鼻一眼」，然兩人均從事保險業務，工作環境本較屬於活潑、熱情、外放的場合，而他又為公司高級業務主管，口條流利，性格活潑、風流幽默，是轉身就人見人愛的「萬人迷」，因此平常公司下屬均會開玩笑暱稱他為「老大或寶貝」。
法官以阿正與小蘋間LINE對話截圖「小蘋:素顏被遇到； 阿正:(飛吻愛心貼圖)阿呆； 小蘋:至少還有看到我北鼻一眼；阿正:嗯啊，怕我抱勒…」。小蘋稱阿正我北鼻，及阿正回應愛心飛吻貼圖、怕我抱勒等語，顯見二人言語互動，已超乎社會一般人認知有配偶的人與其他異性友人間正當往來程度。所以判處小蘋賠償20萬元。可上訴。
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