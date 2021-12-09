新北老警圖利2.65萬法官原本還憫恕 硬不認罪緩刑飛了

男子陳則宇騎車牌已報廢的機車上路，遭新北市警林口分局瑞平派出所副所長黃金輝查獲，車輛扣留，2天後陳帶著友人「拆車」，將改裝的排氣管、儀表板、避震器和引擎替換成報廢零件，賣得2萬6500元。檢方認為查獲報廢的車輛依法應沒入，依圖利罪起訴黃，一審判黃1年6月徒刑，褫奪公權1年，並沒收陳的所得；二審今駁回黃上訴。

黃金輝原為瑞平派出所警員兼副所長，現停職中，本案仍可上訴。

2019年12月29日凌晨5點多，陳則宇騎車行經新北市林口區台15線19.5公里處時，遭執行「防飆勤務」的黃金輝臨檢，被發現車子懸掛報廢車牌，機車被扣在瑞平派出所內。不過同月31日下午，陳卻和林姓友人登門，將機車上改裝的零件拆下變賣。

台灣高等法院依黃金輝供述、陳則宇等人的證詞和卷附書證，認定黃確實在陳的多次央求下，同意陳以報廢零件換裝查扣的機車改裝部分，有圖利事實。

黃金輝主張「不知道法律規定」而觸法，但高院認為黃是依法令服務於地方自治團體所屬機關而具有法定職務權限的公務員，擅自允許陳則宇拆換明顯違法，直接圖利已破壞國民對公務員廉潔、公正執行職務的信賴，也損害國家利益。

因陳則宇變賣零件所得的款項僅2萬6500元，黃的犯罪情節輕微，依貪汙治罪條例規定可減刑。高院考量黃金輝從警超過25年，表現還算良好，即使減刑，最低刑度仍應處2年6月，實在太重，有「可憫恕之處」，因此再依刑法59條減刑；一審量處1年6月徒刑，褫奪公權1年妥適。