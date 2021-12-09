聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北老警圖利2.65萬法官原本還憫恕 硬不認罪緩刑飛了

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

男子陳則宇騎車牌已報廢的機車上路，遭新北市警林口分局瑞平派出所副所長黃金輝查獲，車輛扣留，2天後陳帶著友人「拆車」，將改裝的排氣管、儀表板、避震器和引擎替換成報廢零件，賣得2萬6500元。檢方認為查獲報廢的車輛依法應沒入，依圖利罪起訴黃，一審判黃1年6月徒刑，褫奪公權1年，並沒收陳的所得；二審今駁回黃上訴。

黃金輝原為瑞平派出所警員兼副所長，現停職中，本案仍可上訴。

2019年12月29日凌晨5點多，陳則宇騎車行經新北市林口區台15線19.5公里處時，遭執行「防飆勤務」的黃金輝臨檢，被發現車子懸掛報廢車牌，機車被扣在瑞平派出所內。不過同月31日下午，陳卻和林姓友人登門，將機車上改裝的零件拆下變賣。

台灣高等法院依黃金輝供述、陳則宇等人的證詞和卷附書證，認定黃確實在陳的多次央求下，同意陳以報廢零件換裝查扣的機車改裝部分，有圖利事實。

黃金輝主張「不知道法律規定」而觸法，但高院認為黃是依法令服務於地方自治團體所屬機關而具有法定職務權限的公務員，擅自允許陳則宇拆換明顯違法，直接圖利已破壞國民對公務員廉潔、公正執行職務的信賴，也損害國家利益。

因陳則宇變賣零件所得的款項僅2萬6500元，黃的犯罪情節輕微，依貪汙治罪條例規定可減刑。高院考量黃金輝從警超過25年，表現還算良好，即使減刑，最低刑度仍應處2年6月，實在太重，有「可憫恕之處」，因此再依刑法59條減刑；一審量處1年6月徒刑，褫奪公權1年妥適。

黃金輝上訴時雖認罪，但在高院審理時仍試圖推卸責任、否認圖利，合議庭認為從審理程序看不出他有警惕，因此不給予緩刑，要讓他實際接受刑罰以收制裁之效。

新北市警林口分局。圖／聯合報系資料照
新北市警林口分局。圖／聯合報系資料照

公務員

延伸閱讀

屏縣議會前祕書長吳松薰 詐領修車費判刑1年緩刑3年

海巡詐領40萬元線民費涉貪 法院偽造文書判決8人緩刑

非法長照中心火警3人無法自救死亡 負責人和解換緩刑

獨／建物老舊、外攤競爭 新北15處公有市場百攤待租

相關新聞

詐472億史上最多！潤寅詐貸案楊文虎判25年 王音之27年定讞

紡織貿易商潤寅公司負責人楊文虎、王音之夫妻涉以假財報向12家銀行詐貸472億餘元，一審楊文虎夫婦各判26、28年徒刑，各...

賣個資驚見三位總統資訊 前房仲2年獲利65萬被起訴

曾任房仲的男子溫俊偉，自2019年底起開始協助房仲業者灌錄含有1億8千萬筆資料、俗稱「小白機」的查詢系統「People」...

刑警兄弟涉貪開庭超鬧 竟聲請法官迴避

淡水警分局刑警蔡至恩和胞兄蔡至儒涉貪遭起訴，士林地方法院今開庭，辯護人疑似拖延訴訟，質疑勘驗光碟前置程序有問題，還激動的...

LINE群組吵架釀尋仇 他3秒刺對方肚5刀奪命判15年

桃園林姓男子和另名林姓友人因叫傳播小姐一事在LINE群組吵架，林找鄭姓同夥約對方到KTV談判，一見面就拿折疊刀猛刺他12...

跨雙黃線左轉遭告發 嗆「你們警察跟公安一樣」加罰2千

王姓男子10月中在八斗子騎機車，因八斗子派出所員警攔查，違規跨越雙黃線左轉遭告發，過程中王男嗆說「你們是不是很閒，每天只...

VIZIO赴美上市驚爆內線交易 瑞軒董座遭調查局搜索

顯示器代工廠瑞軒科技驚爆內線交易。調查局查出，瑞軒轉投資品牌VIZIO今年3月赴美掛牌上市，但董事長吳春發家族成員卻在重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。