普悠瑪出軌求償失敗 法院批台鐵「經年累月系統性失能」

普悠瑪列車2018年10月21日翻覆，造成18人死亡，台鐵局認為日商「住友商事株式會社」所供應的列車主風泵設計不良、ATP遠端監視系統未連線，具有瑕疵，求償6.12億元，台北地方法院今判台鐵敗訴，住友免賠，可上訴。

台北地院指出，台鐵沒有舉證住友商事有主風泵設計不良、ATP遠端監視系統未連線的違約行為。主風泵有無設計不良，需要仰賴專家意見，但雙方均未依法聲請鑑定，只憑非依鑑定程序做成的報告說明，無從讓法院認定主風泵設計是否有瑕疵。

判決指出，事發當天，列車從南港站行駛至樹林調車場時，第1車和第8車上主風泵已發生強制停止的異常狀況，但台鐵沒有任何處理就出車，且根據通聯紀錄司機員曾反映列車動力會消失，但福隆站長卻轉知行車調度員表示「可以動就盡量跑」，機車調度員也表示「那就要保佑可以到花蓮」，最後仍決定到花蓮換車。

法官認為，台鐵應自發現列車異常，立即停止使用列車，卻放任沒有任何處理就出車，且要求「可以動就盡量跑」，對於行車安全置若罔聞，即使住友商事主風泵設計不良，也無從認定會造成同樣損害。

至於ATP遠端監視系統部分，普悠瑪事故列車2014年12月23日完成驗收，但台鐵、住友商事直到事故發生後，才知道列車ATP遠端監視系統未連線，難以認定是住友商事單方面違約。

再者，台鐵內部沒有使用管理ATP系統的內控程序，除要求注意運轉外，沒有任何因應配套措施，縱使住友商事有確實完成ATP系統連線，是否能阻止事故發生，也有所疑慮。

事故發生時，司機員和台鐵調度人員已有聯繫，「現在變成把ATP關起來」、「ATP關起來會好嗎」、「ATP關起來速度是有的」，但仍未能阻止事故，可見縱使住友商事確實完成ATP系統連線，也無從阻止事故。

法官指出，普悠瑪列車出入庫測試、檢修測試、到站換端駕駛，均須將ATP系統關閉，若台鐵確實依規定作業，歷次列車測試、出入庫都關閉ATP系統，並重視告警訊息，就可以及早發現住友商事未依約將ATP系統聯繫，促請住友商事補正。

未料，普悠瑪事故列車2013年間通過測試，並於2014年12月23日完成驗收，直至事故發生時已3年多，台鐵不僅未曾驗收ATP系統連線功能，也在列車行駛3年多期間，從未發現功能異常。