未戴口罩又違規紅燈右轉 婦人被查獲通緝犯身分
高雄陳姓婦人未戴口罩，騎機車又違規紅燈右轉，被警方攔查到，原本以為只是單純交通違規案件的員警，意外查獲陳婦通緝犯身分，警詢後依法解送歸案。
警方表示，三民一警分局員警本月5日下午4點多執勤時，巡邏經過中華三路、建國三路口時，發現陳婦（52歲）騎機車未戴口罩，又違規紅燈右轉，員警隨即上前攔查。
員警原本僅想告發陳婦交通違規，並勸導她戴上口罩，只是在查證身分時，發現陳竟然是橋頭地檢署發布的通緝犯，這時陳才驚訝回應「她才剛跟地檢署聲請抗告程序，不曉得被通緝」。
陳婦說，她原本只是想幫友人載東西，衝忙中未注意號誌且又忘記將口罩戴好，沒想到因小失大，被警方攔查到，早知道不違規了。
警方先將陳婦帶回派出所詢問後，依法解送高雄地方法院歸案。
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