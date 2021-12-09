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陳修將依殺人罪起訴 妻淡定：已看破、不管他

聯合報 / 記者林敬家林宛諭／彰化即時報導

「76行者美容修復團隊」總召集人陳修將今年十月因懷疑廿二歲胡姓女友與陳姓友人有親密關係，一氣下抓胡女頭撞地，又未即時送醫致胡女不治身亡，彰化地檢署今天依殺人罪將他起訴，陳修將妻洪姓女子得知後淡定表示，已經不管他怎麼樣了，交由司法處理。

案發之後，洪女曾說對於陳修將在外的事根本不知情，自己才是被騙的最慘的那一個，當時孩子常被指指點點讓她最在意，希望家人能回歸平靜的生活。

對於丈夫被以重罪起訴，洪女並不訝異，她今受訪指出，自己很早就出來工作，也經歷許多波折，對於人生的變故都不感到意外；過去孩子與長輩都是她在照顧，陳修將不在並沒有太大影響，五歲孩子這段期間曾問起父親去哪，她說「去國外工作了」。

洪女強調，生活還是要過，要照原本的步調繼續走，現在生活與工作都回歸正常，最在意孩子受到影響，只要他們好，對於陳修將涉重罪她現在已沒特別想法，「已經看破」。

洪妻今天接到媒體電話，得知陳修將被起訴後，在臉書貼文說媒體任何內容都不予回應，還還貼了笑臉及豬豬很可愛的圖，看起來心中已相當平靜。

面對媒體詢問她的心情，洪女說「他是他，我是我」，看檢方怎麼辦，就怎麼辦，也說並沒想去看陳修將，回來沒意義了，她們還是過自己的生活，又不是像古代女生一樣，沒老公就會死，因為還要養二邊父母，還有小孩，不繼續工作怎麼行？

對於先前她的小孩臉書還有私訊來罵小孩，洪女說，只因小孩的父親是陳修將就被罵，小孩是無辜，反正大家要怎麼講就怎麼講，如果她和陳修將A錢怎麼可能過得這麼辛苦，她還是會繼續支持公益，但不會想像以前一樣做那麼多了，做那麼多，還不是被說成那樣，不過很感謝還是有人相信她們。

洪女說，陳修將回不回來已跟她沒關係，現在還要幫他收尾，從以前就是這樣，她得照顧公公婆婆，但她強調「這不是幫他做」，因為原本他在幹什麼，她們也不知道，所以家人也都照以往一樣生活，沒受太大影響，語氣中透出無奈與切心。

「76行者美容修復團隊」總召集人陳修將涉嫌將22歲胡姓女友打死，彰化地檢署今天將他起訴。 報系資料照／記者翁至成攝影
「76行者美容修復團隊」總召集人陳修將涉嫌將22歲胡姓女友打死，彰化地檢署今天將他起訴。 報系資料照／記者翁至成攝影
「76行者美容修復團隊」總召集人陳修將今天被依殺人罪起訴，洪妻在臉書貼文說媒體任何內容都不予回應，還貼了豬豬很可愛的圖，看起來心中已相當平靜。圖 ／翻攝自洪女臉書
「76行者美容修復團隊」總召集人陳修將今天被依殺人罪起訴，洪妻在臉書貼文說媒體任何內容都不予回應，還貼了豬豬很可愛的圖，看起來心中已相當平靜。圖 ／翻攝自洪女臉書

陳修將

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