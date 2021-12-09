監視器車牌抓夾娃娃機大盜 他戴安全帽沒拍到臉判無罪

桃園黃姓男子涉嫌破壞夾娃娃機台偷商品，檢警調監視器以車追人；法院審理認為，商家監視器僅拍到1名戴全罩式安全帽之人，沒拍到黃面貌，黃也辯稱「車子可能被別人偷去做案後才放回」，法院雖認他辯詞有不合理之處，但非全然不可能，認定無積極證據判黃無罪，可上訴。

檢警調查，黃男去年10月31日下午4點多，騎乘自己名下的機車到夾娃娃機店內，持不詳工具破壞夾娃娃機台玻璃，竊取內部3盒商品得逞後就逃離，經店家發現報案調閱監視器才發現，檢方偵結依竊盜罪嫌將黃向法院聲請簡易判決處刑。

法院認為，檢方起訴聲請簡判是以黃男供述、店家指述、監視器畫面及車籍資料等為論據，但黃男在審理時堅決否認竊盜，辯稱監視器畫面中的人不是他，該車雖然是他的，但「有可能是被人偷去犯案，行竊後再把機車放回同一地點」。

法院勘驗夾娃娃機店監視器，發現行竊的人「頭戴全罩式安全帽」，無法辨識其面貌，因而無從直接依該畫面斷定行為人就是黃男。

另外，檢警以黃男自稱機車被偷去做案，但黃並沒有跟警方報案稱機車被竊，自己現在仍繼續使用該車，認定黃男辯詞不合理，涉犯竊盜罪嫌。

法院認為，黃男的辯詞雖有不合理之處，但檢察官若就被告犯罪事實，不能提出確實的積極證據，使法院確信為被告所為，自不能以被告有瑕疵的辯詞，就對被告為不利的認定。且黃男辯稱的內容在客觀上並非全然不可能發生。