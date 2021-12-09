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警覺性低？離職實驗員染疫卻「自行就醫」 陳時中要查

結婚60餘年的丈夫被垃圾車撞死 妻提國賠勝訴

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市政府環保局大里清潔隊曾姓隊員，去年駕駛垃圾車行經霧峰區峰堤路，撞死林姓機車騎士，二審依過失致死罪判曾有期徒刑6個月，家屬請求國賠，台中地院認車禍事故肇事責任，曾及林各負50%過失責任，判決台中市環保局賠償林的妻子及5名子女新台幣共157萬餘元。可上訴。

台中市車輛行車事故鑑定覆議委員會覆議結果，認為「林男駕駛普通重型機車，行至行車管制號誌交岔路口，由路外進入車道左轉彎，未讓左後方直行車先行，與曾男駕駛自用大貨車，行經行車管制號誌交岔路口，超速行駛、致遇狀況煞閃不及，同為肇事原因」。

林男的家人主張，去年2月10日下午，曾男駕駛環保局垃圾車，沿中市霧峰區峰堤路由東往西方向直行行駛，貿然在速限為時速30公里路段，以時速約50公里速度超速行駛，且未注意車前狀況，適右前方有林男（79歲）騎機車，沿霧峰區峰堤路由東往西方向行，欲左轉吉峰西路行駛，兩車在該路口發生碰撞，致林男人車倒地，旋經送醫急救，仍因頭部外傷、顱腦損傷出血、創傷性休克併中樞衰竭而死亡，因此提起國賠。

林的妻子表示，她與亡夫結婚60餘年，婚後育有1女4男，回憶過往在與夫經營家庭時身無分文，家庭經濟異常艱困，務農兼打零工維生，為了扶養子女，必須省吃儉用，但夫妻間鶼鰈情深，彼此間互相依靠、依偎，從來沒有想過會有失去彼此的一天。

過往困難時，曾因參加民間互助會，以備急用之需，但卻於21年前遇到經濟不景氣，民間互助會倒會，而身陷債務，至今尚欠四佰餘萬元，在死者有生之年每年均多多少少償還其欠款債務，並常對子女說無論如何欠人的一定得還清，這也成了其遺願，兒女們均一致共識，所有夫婿的賠償金全部做為償還其債務之用，以求夫婿能夠完成其心願，含笑九泉。

環保局辯稱，被害人林男係於事故路口先繞向路外，與提峰路呈90度面對吉峰西路的紅燈號誌後，驟然於1秒鐘內，由路外駛入事故路口，過程是以L型方式行駛，導致事故時是整個左側受到曾姓隊員駕駛之大貨車撞擊，2車呈現90度垂直狀態，也因此被害人顯然是主動要以待轉的方式左轉吉峰西路，卻未待號誌變化為綠燈，也未禮讓直行車即曾姓隊員所駕駛的大貨車，就驟然往吉峰西路前行進入事故路口，時間未及1秒鐘。

對於曾男而言，縱使未有超速，以車速30公里行駛，考量感知時間、反應時間、煞車所需時間及距離，根本不及閃避被害人，據此可知曾男的超速與否與本件事故的發生無因果關係。　

法官審酌，雙方肇事原因、過失情節及程度等，認定雙方就本件損害的發生疏失情節相當，台中市車輛行車事故鑑定委員會之鑑定意見書及覆議結果亦認定同為肇事原因，故本件車禍事故肇事責任，曾及林各負50%過失責任。因此，判決台中市環保局賠償林的妻子及5名子女新台幣共157萬餘元。可上訴。

台中市政府環保局大里清潔隊曾姓隊員，去年駕駛垃圾車行經霧峰區峰堤路，撞死林姓機車騎士，台中地院認車禍事故肇事責任，曾及林各負50%過失責任，判決台中市環保局賠償林的家人157萬餘元。圖／本報資料照
台中市政府環保局大里清潔隊曾姓隊員，去年駕駛垃圾車行經霧峰區峰堤路，撞死林姓機車騎士，台中地院認車禍事故肇事責任，曾及林各負50%過失責任，判決台中市環保局賠償林的家人157萬餘元。圖／本報資料照

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