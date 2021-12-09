結婚60餘年的丈夫被垃圾車撞死 妻提國賠勝訴

台中市政府環保局大里清潔隊曾姓隊員，去年駕駛垃圾車行經霧峰區峰堤路，撞死林姓機車騎士，二審依過失致死罪判曾有期徒刑6個月，家屬請求國賠，台中地院認車禍事故肇事責任，曾及林各負50%過失責任，判決台中市環保局賠償林的妻子及5名子女新台幣共157萬餘元。可上訴。

台中市車輛行車事故鑑定覆議委員會覆議結果，認為「林男駕駛普通重型機車，行至行車管制號誌交岔路口，由路外進入車道左轉彎，未讓左後方直行車先行，與曾男駕駛自用大貨車，行經行車管制號誌交岔路口，超速行駛、致遇狀況煞閃不及，同為肇事原因」。

林男的家人主張，去年2月10日下午，曾男駕駛環保局垃圾車，沿中市霧峰區峰堤路由東往西方向直行行駛，貿然在速限為時速30公里路段，以時速約50公里速度超速行駛，且未注意車前狀況，適右前方有林男（79歲）騎機車，沿霧峰區峰堤路由東往西方向行，欲左轉吉峰西路行駛，兩車在該路口發生碰撞，致林男人車倒地，旋經送醫急救，仍因頭部外傷、顱腦損傷出血、創傷性休克併中樞衰竭而死亡，因此提起國賠。

林的妻子表示，她與亡夫結婚60餘年，婚後育有1女4男，回憶過往在與夫經營家庭時身無分文，家庭經濟異常艱困，務農兼打零工維生，為了扶養子女，必須省吃儉用，但夫妻間鶼鰈情深，彼此間互相依靠、依偎，從來沒有想過會有失去彼此的一天。

過往困難時，曾因參加民間互助會，以備急用之需，但卻於21年前遇到經濟不景氣，民間互助會倒會，而身陷債務，至今尚欠四佰餘萬元，在死者有生之年每年均多多少少償還其欠款債務，並常對子女說無論如何欠人的一定得還清，這也成了其遺願，兒女們均一致共識，所有夫婿的賠償金全部做為償還其債務之用，以求夫婿能夠完成其心願，含笑九泉。

環保局辯稱，被害人林男係於事故路口先繞向路外，與提峰路呈90度面對吉峰西路的紅燈號誌後，驟然於1秒鐘內，由路外駛入事故路口，過程是以L型方式行駛，導致事故時是整個左側受到曾姓隊員駕駛之大貨車撞擊，2車呈現90度垂直狀態，也因此被害人顯然是主動要以待轉的方式左轉吉峰西路，卻未待號誌變化為綠燈，也未禮讓直行車即曾姓隊員所駕駛的大貨車，就驟然往吉峰西路前行進入事故路口，時間未及1秒鐘。

對於曾男而言，縱使未有超速，以車速30公里行駛，考量感知時間、反應時間、煞車所需時間及距離，根本不及閃避被害人，據此可知曾男的超速與否與本件事故的發生無因果關係。