幼兒園女師遭控管教不當 致6歲男童左胸瘀青獲判無罪

台南市歸仁區一家幼兒園去年9月間遭家長指控老師管教不當，造成6歲的兒子左胸瘀挫傷，憤而報警處理，檢方認翁姓女老師涉傷害起訴，翁師指稱只是管教之故而出手拉男童左肩，當庭勘驗監視器畫面，未見她有捏男童左胸動作，辯護人則提供走廊畫面，男童當天曾遭女同學推其左胸，後有3男同學推擠，在無法判斷其左胸瘀青究竟何人造成，最後法官判翁師無罪，可上訴。

檢警調查，翁師是男童之前就讀歸仁區幼兒園的班級教師，未料，她因不滿男童未聽其指示行動，去年9月16日10時，在幼兒園園內廣場上，接續以徒手捏男童胸口，致男童受有左胸部瘀挫傷。男童驗傷後提告，男童及父母3人向翁師及幼兒園請求連帶精神賠償共150萬元。

翁師表示，當時與男童有肢體上接觸，但堅決否認有何傷害犯行，她辯稱，只是因管教之故有拉男童左肩。

男童則證稱：老師當時在幼兒園園內廣場的第1根柱子第1次捏他左邊胸口，他在收呼拉圈時，又叫他過去第2根柱子第2次捏他，他有用手撥開，老師又拖他去第3根柱子第3次捏他，「很痛有哭」。

台南地院合議庭勘驗監視器畫面，畫面中翁師指導孩童在廣場玩呼拉圈，男童與2名孩童站著玩耍，男童繞著2名已坐下的孩童跑動，翁師即走向男童，翁師站在男童左側，右手反手伸向男童左肩前方位置，翁師背對監視器，未見她有「捏男童左胸」的動作。翁師於其他孩童玩呼拉圈及坐下後，男童仍不斷奔跑，她身為班級教師，為管教之故而出手拉男童左肩，並非沒有理由。

同時，翁師多次抓著男童手部走至走廊上柱子邊，也未見她有捏男童左胸的動作，期間男童曾將左右手均按在左胸處，而男童究竟為何有此舉動，勘驗畫面中僅有影像並無聲音呈現，無從僅憑男童自身的動作，即輕率推論他有遭翁師故意傷害。

此外，當庭播放辯護人所提出在走廊影片，男童在走廊柱子邊遭著藍色裙子女童推其左胸，男童在該走廊遭3名男童圍住逼近。

男童證稱，該名女童有推他的左胸，後來有3個男童，以為他在跟他們3個男童玩遊戲，把他圍在角落，一直要弄他的胸口，要看他的胸口，有用2隻手在前面推他的胸口，胸口會痛，他就把該3名男童推開。