杜絕噪音擾民 桃園平鎮警取締改裝、噪音車200多件

桃園市平鎮警分局經常在深夜接獲民眾反映，汽機車噪音呼嘯而過嚴重破壞安寧，12月規畫專案結合環保局、中壢監理站執行聯合稽查，1日至今已依道路交通管理處罰條例取締違法改裝車輛51件、無照駕駛22件。

警方另攔查改裝未合格排氣管由環保局通知車主到驗132件，如果排氣管音量超標將依噪音管制法第13條舉發並責令限期改善，並持續透過科技執法及各式勤務加強取締噪音車輛，以防制高噪音車輛擾亂安寧，進而維護民眾居住品質。