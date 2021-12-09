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杜絕噪音擾民 桃園平鎮警取締改裝、噪音車200多件
桃園市平鎮警分局經常在深夜接獲民眾反映，汽機車噪音呼嘯而過嚴重破壞安寧，12月規畫專案結合環保局、中壢監理站執行聯合稽查，1日至今已依道路交通管理處罰條例取締違法改裝車輛51件、無照駕駛22件。
警方另攔查改裝未合格排氣管由環保局通知車主到驗132件，如果排氣管音量超標將依噪音管制法第13條舉發並責令限期改善，並持續透過科技執法及各式勤務加強取締噪音車輛，以防制高噪音車輛擾亂安寧，進而維護民眾居住品質。
平鎮警分局交通組組長王瑞程表示，警方除了針對轄內易有改裝噪音車違規的路段，以不定點、不定時方式，持續執行環、監、警聯合稽查外，也將使用日前添購的「噪音自動偵測照相系統」，針對噪音及超速等違規項目加強取締，希望藉由執法強度，有效改善民眾居住安寧。
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