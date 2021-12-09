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美秀集團吉他手涉持毒 北檢緩起訴處分
獨立樂團「美秀集團」吉他手劉修齊今年9月間開車時被警方攔檢並查獲持有含有二級毒品四氫大麻酚成分的電子菸彈。北檢今天將劉男緩起訴處分，期間1年，並支付公庫3萬元。
台北市警察局大安分局今年9月11日凌晨在辛亥路、建國南路口執行路檢勤務，發現劉修齊駕駛的白色自小客車形跡可疑，立即攔查。
警方在駕駛座椅下方處發現重約15.9公克、含有二級毒品四氫大麻酚成分的電子菸彈1個。警方採集劉男尿液送驗呈現大麻代謝物陰性反應。劉男偵詢時坦承持有二級毒品，被警方依違反毒品危害防制條例移送台北地檢署。
北檢認為，劉男持有二級毒品事證明確，考量他犯罪後坦承犯行，態度良好，情節輕微，予緩起訴處分，期間1年，緩起訴確定後3個月內須向公庫支付3萬元。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
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