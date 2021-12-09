76行者總召陳修將疑女友出軌套話再打死 依殺人罪起訴

陳修將曾在澎湖空難、高雄氣爆、太魯閣號出軌等意外事件，號召全國逾百名遺體修復師到場為往生者修復遺體，尤其他年輕時曾有混黑道、經營賭場、應召站的荒唐過去，後來給人浪子回頭、充滿善心、愛家的形象，爆出殺害女友命案後，震驚各界。

檢方調查，陳修將（四十歲）懷疑胡姓女友與陳姓友人有親密關係，認為陳姓友人想害他，十月五日在胡女住處徒手毆打胡女，並以套話的方式、及手機一邊恫嚇胡女一邊錄下兩人對話，企圖當成胡女和陳男有染的證據，陳修將對胡女說「你跟人不理我，拎北會難過到死」、「我躲在家裡在帶老婆小孩，勒爽，要分嗎?你說好我不會打你（胡女答：我不要」)、「他有沒有解釋說要幹你？」（胡女答有，他有說），使胡女招認莫須有的情節。

十月五日晚間陳修將又要求胡女以臉書訊息傳給陳男說「好想你的XX」、「我快被哥打死了，趕快來接我」、「你之前到南瑤路樓下都會說想我，很久沒見」，希望以此訊息套話，但陳男僅回她不要亂講話。

胡女在陳修將逼迫下，於十月八日只好供說她是遭陳男強姦，她是遭陳男利用要殺陳修將，才不敢告訴陳修將，當晚兩人入住埔心汽車旅館，陳修將又逼胡女回答陳男要對他哪個家人不利，由於根本是子虛烏有的事，胡女回答前後不連貫，陳修將一氣又朝胡女眼睛猛毆。

九日晚又繼續威逼胡女說出「在新莊，他們派小弟整天尾隨你，或你的員工」，並用手機錄音，陳修將又問「幾乎每天？去哪裡尾隨？你再讓拎北問一句，拎北從臉踹下去(胡女答從醫院開始跟，然後看他們去哪裡)、「到底把我當做什麼啦？(我不珍惜我們)」、「打給陳XX，真心跟他說，你很愛他，他可以救你，可以珍惜你，可以看你的情分來救你。你怎麼選擇？你選，我不生氣，我如果因為這件事情打你，我全家人都婊子，我全家都死光光(胡女答我不選，沒有意義)」、陳修將又說「沒有意義。你現在跪在這裡」，並於十日又要求胡女打給陳男套話。

陳修將在十月十四日下午睡醒後，發現胡女未睡覺而用手機與別人連繫，因胡女對於連絡何人、何事交待不清，陳修將認為胡女連絡陳男要對他不利，認為被背叛，一氣之下，用手抓胡女頭髮將頭用力撞地板，又猛毆胡女左眼、頭部等要害，抓胡女頭髮用力撞房間床鋪與窗簾間地板，導致胡女當場昏迷，陳修將直到隔天凌晨二時發現胡女幾無生命跡象，將胡女送醫急救，胡女已因廣泛性硬腦膜下出血併多處瘀傷等傷害，致創傷性休克，送醫不治死亡。