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痴情女為找失聯男友先後被騙13次 損失20萬餘元
黃姓女子與夏姓少年於2019年6月間，以臉書及微信向張女佯稱可以協助她尋找失聯的男友，並稱張女的男友遭人綁走，有辦法救他出來，但需支付費用，致張女信以為真，因擔憂男友安全，先後被詐13次交付20萬3500元，台中地院依洗錢、詐欺等罪將黃女判刑8月，併科罰金新台幣5萬元；而夏姓少年經少年法庭裁定感化教育確定。
判決書指出，黃女（23歲）與夏姓少年共謀犯案，由黃女向不知情的陳男商借金融帳戶，陳再向蔡男借用銀行帳戶，作為收取詐欺款項的帳戶。再由黃女與夏姓少年以臉書、微信先後對張女佯稱可以協助張女找尋失聯的男友。
黃女及夏姓少年向黃女佯稱她的男友遭人綁走，有辦法救他出來，但需要支付費用，致張女信以為真，從2019年6月4日至同月17 日止，先後匯出13次款項，共計新台幣20萬3000元，後來，被害人張驚覺被騙報警處理。
合議庭審酌，黃女正值青壯年，不思以正當途徑獲取所需，以詐術使被害人誤信為真而匯款至指定帳戶，法治觀念薄弱，犯後未與被害人和解，未彌補被害人損失，予以判刑。
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