快訊

警覺性低？離職實驗員染疫卻「自行就醫」 陳時中要查

聽新聞
test
0:00 / 0:00

痴情女為找失聯男友先後被騙13次 損失20萬餘元

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

黃姓女子與夏姓少年於2019年6月間，以臉書及微信向張女佯稱可以協助她尋找失聯的男友，並稱張女的男友遭人綁走，有辦法救他出來，但需支付費用，致張女信以為真，因擔憂男友安全，先後被詐13次交付20萬3500元，台中地院依洗錢詐欺等罪將黃女判刑8月，併科罰金新台幣5萬元；而夏姓少年經少年法庭裁定感化教育確定。

判決書指出，黃女（23歲）與夏姓少年共謀犯案，由黃女向不知情的陳男商借金融帳戶，陳再向蔡男借用銀行帳戶，作為收取詐欺款項的帳戶。再由黃女與夏姓少年以臉書、微信先後對張女佯稱可以協助張女找尋失聯的男友。

黃女及夏姓少年向黃女佯稱她的男友遭人綁走，有辦法救他出來，但需要支付費用，致張女信以為真，從2019年6月4日至同月17 日止，先後匯出13次款項，共計新台幣20萬3000元，後來，被害人張驚覺被騙報警處理。

合議庭審酌，黃女正值青壯年，不思以正當途徑獲取所需，以詐術使被害人誤信為真而匯款至指定帳戶，法治觀念薄弱，犯後未與被害人和解，未彌補被害人損失，予以判刑。

黃姓女子向張女佯稱可以協助她尋找失聯的男友，並稱張女的男友遭人綁走，有辦法救他出來，但需支付費用，先後向張女詐20萬3500元，台中地院將黃女判刑8月，併科罰金新台幣5萬元。圖／本報資料照
黃姓女子向張女佯稱可以協助她尋找失聯的男友，並稱張女的男友遭人綁走，有辦法救他出來，但需支付費用，先後向張女詐20萬3500元，台中地院將黃女判刑8月，併科罰金新台幣5萬元。圖／本報資料照

微信 詐欺 洗錢

延伸閱讀

高雄工業區廠房淪詐騙機房 檢調破門搜索逮10多人

影／車主送車保養竟被陌生人開走 苗警攔截圍捕逮到她

影／向當舖人員佯稱要借款 亮槍打劫2小時後落網

謊稱錢包丟了想回蘭嶼綠島！好心人太多 他難改騙錢毛病

相關新聞

詐472億史上最多！潤寅詐貸案楊文虎判25年 王音之27年定讞

紡織貿易商潤寅公司負責人楊文虎、王音之夫妻涉以假財報向12家銀行詐貸472億餘元，一審楊文虎夫婦各判26、28年徒刑，各...

賣個資驚見三位總統資訊 前房仲2年獲利65萬被起訴

曾任房仲的男子溫俊偉，自2019年底起開始協助房仲業者灌錄含有1億8千萬筆資料、俗稱「小白機」的查詢系統「People」...

刑警兄弟涉貪開庭超鬧 竟聲請法官迴避

淡水警分局刑警蔡至恩和胞兄蔡至儒涉貪遭起訴，士林地方法院今開庭，辯護人疑似拖延訴訟，質疑勘驗光碟前置程序有問題，還激動的...

LINE群組吵架釀尋仇 他3秒刺對方肚5刀奪命判15年

桃園林姓男子和另名林姓友人因叫傳播小姐一事在LINE群組吵架，林找鄭姓同夥約對方到KTV談判，一見面就拿折疊刀猛刺他12...

跨雙黃線左轉遭告發 嗆「你們警察跟公安一樣」加罰2千

王姓男子10月中在八斗子騎機車，因八斗子派出所員警攔查，違規跨越雙黃線左轉遭告發，過程中王男嗆說「你們是不是很閒，每天只...

VIZIO赴美上市驚爆內線交易 瑞軒董座遭調查局搜索

顯示器代工廠瑞軒科技驚爆內線交易。調查局查出，瑞軒轉投資品牌VIZIO今年3月赴美掛牌上市，但董事長吳春發家族成員卻在重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。