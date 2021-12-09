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男調查官碰女同事腿說「…舒服喔」 法官：是性騷擾

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

調查局主管級男調查官職場碰觸女同事身體，還對她說「所以這樣被摸妳覺得很舒服喔」，調查局認定他性騷擾，他不服，提行政訴訟盼撤銷處分，台北高等行政法院審理認為，機關原處分無誤，駁回男調查官聲請。

男調查官被調查局認定為性騷擾後，向公務人員保障暨培訓委員會提訴願，經復審決定駁回，再提起行政訴訟。

法院判決說，被害女調查官指控，男調查官碰觸她的肩膀、手臂、手背、大腿外側等身體部位，她外派據點查察賄選，任務結束回到辦公室後，因有同事調職，她於是將座位搬至調職同仁的位置，目的是想躲開男調查官的騷擾。

女調查官指控，2019年5月20日，男調查官在上班時間又以LINE敲她，想約她在外見面聊天，當晚，因據點同仁一起外食，所以用LINE回他「有事在辦公室講就好」，男調查官卻稱「別擔心，我不會把妳吃了，哈哈」。

女調查官認為，男調查官LINE上的文句，具有性的涵意，她也有被吃豆腐的感覺，不受尊重，不過，因男調查官職務較高，害怕遭報復，不想直接說明感受，只求盡力避免與他接觸，她忍受一年後，2020年5月25日向調查局提出申訴。

圖為台北高等行政法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北高等行政法院。記者王聖藜／攝影

性騷擾

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