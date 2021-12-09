捲學童午餐弊案遭押終無罪 退休校長傅育寧獲償19.6萬

新北市積穗國小10年前營養午餐桶長蛆，查出38名中小學校長、數名主任和評選委員涉收廠商賄賂，其中20名校長有罪定讞，但包括時任中和國小校長傅育寧等人則無罪確定。傅2011年12月1日經檢察官逮捕並聲請羈押49日獲准，他依刑事補償法請求按羈押日數每日5千元計付補償金、共24萬5千元，台灣高等法院決定補償19萬6千元。

傅育寧當時遭押後禁止接見通信，直至2012年1月18日新北地院命他以200萬元具保停止羈押，傅共被羈押了49日。傅經一、二審法院先後判決有罪，最高法院撤銷二審有罪判決，發回更審後，高院更一審改判他無罪，且最高院今年9月15日駁回檢察官上訴而告確定。

傅育寧表示，遭押時他是中和國小校長，有良好的社會名聲和正當的職業，每月薪資大約9萬多元，因本案而突遭新北地院裁定羈押，使得校長收入和個人名譽遭到莫大損害。

高院認為，傅雖聲請以每日5千元的法定最高標準補償，但審酌他受羈押前的學經歷、訊問時陳稱受羈押時甫於2011年8月1日自中和國小校長之職「退休」，而退休前每月薪資收入大約7、8萬元，衡酌他受羈押期間所受的精神痛苦、名譽減損、新北院法官的羈押裁定並未違法與不當，認為應賠償每日4千元。核算後，高院准予補償19萬6千。