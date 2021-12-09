快訊

雞湯裡的哲學家影帝？馬修麥康納激進回憶錄

不滿父長期虐母 悶死父親8天後分屍...屋內仍留屍臭味

聽新聞
test
0:00 / 0:00

捲學童午餐弊案遭押終無罪 退休校長傅育寧獲償19.6萬

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

新北市積穗國小10年前營養午餐桶長蛆，查出38名中小學校長、數名主任和評選委員涉收廠商賄賂，其中20名校長有罪定讞，但包括時任中和國小校長傅育寧等人則無罪確定。傅2011年12月1日經檢察官逮捕並聲請羈押49日獲准，他依刑事補償法請求按羈押日數每日5千元計付補償金、共24萬5千元，台灣高等法院決定補償19萬6千元。

傅育寧當時遭押後禁止接見通信，直至2012年1月18日新北地院命他以200萬元具保停止羈押，傅共被羈押了49日。傅經一、二審法院先後判決有罪，最高法院撤銷二審有罪判決，發回更審後，高院更一審改判他無罪，且最高院今年9月15日駁回檢察官上訴而告確定。

傅育寧表示，遭押時他是中和國小校長，有良好的社會名聲和正當的職業，每月薪資大約9萬多元，因本案而突遭新北地院裁定羈押，使得校長收入和個人名譽遭到莫大損害。

高院認為，傅雖聲請以每日5千元的法定最高標準補償，但審酌他受羈押前的學經歷、訊問時陳稱受羈押時甫於2011年8月1日自中和國小校長之職「退休」，而退休前每月薪資收入大約7、8萬元，衡酌他受羈押期間所受的精神痛苦、名譽減損、新北院法官的羈押裁定並未違法與不當，認為應賠償每日4千元。核算後，高院准予補償19萬6千。

2011年5月間，中和積穗國小發生營養午餐桶長蛆事件，檢調追查弊端，發現不少中小學營養午餐標案被固定業者長期壟斷，廠商行賄校長、主任及評選委員等相關決策人員，38名校長涉案，有的校長收賄長達9年多，加上廠商共有78名被告。檢調調查，業者為取得營養午餐標案，從每1名學生餐費中抽取2至4元回扣，或每學期贈校長洋酒，甚至以茶葉、水果禮盒夾帶現金行賄。

10年前新北市積穗國小因營養午餐桶長蛆，意外被查出有多名中小學校長、主任和評選委員收受廠商賄賂，震撼教育界。此為示意圖。本報資料照片
10年前新北市積穗國小因營養午餐桶長蛆，意外被查出有多名中小學校長、主任和評選委員收受廠商賄賂，震撼教育界。此為示意圖。本報資料照片

營養午餐 薪資

延伸閱讀

帽T殺手「行刑式槍決」新店男逃廈門 晚間抵松山機場

幫調查官盜賣國家查扣3億毒品 關鍵酒吧老闆獲解除禁見

為追查Toyz販毒幕後 中檢「雙保險」聲請延押及觀察勒戒

涉施暴高嘉瑜 檢方聲請羈押林秉樞

相關新聞

板橋海山集團爭產逆轉…認領長男4子女 可代繼承劉順天遺產

板橋海山望族劉順天57年前認領廖炳德，讓他改姓劉，劉炳德33年前身故，劉順天13年前病歿後，劉炳德的4名子女認為可依法代...

捲學童午餐弊案遭押終無罪 退休校長傅育寧獲償19.6萬

新北市積穗國小10年前營養午餐桶長蛆，查出38名中小學校長、數名主任和評選委員涉收廠商賄賂，其中20名校長有罪定讞，但包...

鄰嘲「人胖有罪」她對號入座求償連敗 鄰：我說女兒欸

邱姓女子加入成員逾百人的社區住戶LINE群組，她因社區帳務不符、鄰居反映噪音擾人，覺得3名鄰居的留言是針對她，自認名譽受...

綠晁太陽能光電廠法拍四拍8千多萬元拍出 光電業者得標

法務部行政執行署屏東分署昨下午舉行聯合拍賣會，屏東科技產業園區內太陽能光電廠 「綠晁」因經營不善倒閉，滯欠房屋稅、營所稅...

11年投入逾10億 南市警局建構「雲端安全防禦網」

路口監視系統已成為維護治安利器之一，台南市自2010年底升格為直轄市後建構「雲端安全防禦網」，近11年來投入超過10億元...

「帥過頭」特助背信挪用投資客90萬 他代償了20萬

炒房名人「帥過頭」黃家進擔任安坑不動產經紀公司負責人期間，聘用簡仲良為特別助理，簡以個人名義與有意參加黃召集網友集資購買...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。