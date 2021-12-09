鄰嘲「人胖有罪」她對號入座求償連敗 鄰：我說女兒欸

邱姓女子加入成員逾百人的社區住戶LINE群組，她因社區帳務不符、鄰居反映噪音擾人，覺得3名鄰居的留言是針對她，自認名譽受損，向陳姓、李姓女住戶與陳姓女鄰居分別求償6萬、2萬和2萬元且要求道歉，一、二審接連敗訴。邱女指李女留言「她就是人胖有罪」是在嘲諷她，但法官檢視前後文，發現李女已表述胖的是自己女兒，邱女主張不可採。

邱姓女子表示，她因發現社區帳戶有問題，2019年11月14日在群組上表示總幹事管理費月份登記錯誤，將影響住戶權益，但暱稱「愛德華」的陳姓住戶斥「爆你老姆」、「妳說的話，大家可以聽聽看是用什麼器官發出的聲響」。她認為對方暗指她說的話像放屁，遭侮辱。

而李姓女住戶則接續留言「她就是人胖有罪，愛德華大概是人帥有罪」，邱女自認遭品頭論足，李女將「胖」與「犯罪」不當聯結，說她胖即是有罪惡的人。

此外，邱女與樓下的陳姓女鄰居也因噪音問題齟齬，陳女曾在群組上留言「是啊，有些人不要臉講也不會聽啊。我們樓上也是，講了N遍也沒有改善」，邱女認為這是在講左鄰右舍抱怨她製造噪音的態度毫無羞恥心。邱女拿出當年11月11日起在精神科門診的就診資料，聲稱後續需要追蹤治療，因此提告、要求刊登道歉聲明。

台灣高等法院審理時，陳姓住戶表示因邱女未當選管理委員，因此在群組中質疑時任主委的他處理社區帳務有問題，還留言「若要人不知，除非己莫為」，當他要求對方公布查帳結果時，邱女竟回覆「非常抱歉，在此收回」。陳說，他才因此模仿周星馳電影「九品芝麻官」的對白「爆你老姆，在此收回」回應。

高院認為陳姓住戶和陳姓女住戶的用字遣詞雖較誇大、讓邱女不悅，但不是毫無根據的汙衊，而且他們針對社區公共利益發表意見，動機不是毀損她名譽。高院並指邱女也曾擔任管理委員，行事風格住戶已應了解，不致因兩人的言論就動搖對她的認知、評價。