綠晁太陽能光電廠法拍四拍8千多萬元拍出 光電業者得標

法務部行政執行署屏東分署昨下午舉行聯合拍賣會，屏東科技產業園區內太陽能光電廠 「綠晁」因經營不善倒閉，滯欠房屋稅、營所稅與勞健保費而移送執行，滯欠金額達上千萬元，占地2000多坪廠房遭查封，經過3次流標後，昨第4拍以8124萬3009元標出。

法務部行政執行署屏東分署指出， 太陽能光電廠「綠晁」原為太陽能模組製造銷售業者，向經濟部加工出口區承租土地興建廠房，因滯欠房屋稅、營所稅及勞健保費移送執行，滯欠金額達上千萬。

屏東分署指出，廠房得標人在園區內所營事業以經濟部加工出口管理處核准投資的事業為限，如尚未在園區內營業，投標前需先提出投資計畫申請，此次得標人為參與本次投標，投資上億元向經濟部加工出口區申請遷入屏東園區營運並獲得同意。

屏東分署指出，此案前面三次法拍都無人投標，一拍底價為1億620萬元，昨天第4拍底價6905萬6550元，最後由光電業者以8124萬3009元得標，溢價1218萬6459元，開標時引起現場驚呼。

屏東分署指出，此次不動產投標是現場投標兼採通訊投標，通訊投標應在開標日前一天將投標文件寄達分署「屏東北平路郵局第49號信箱」，但得標人在上周五將投標文件寄至分署建豐路地址，分署人員警覺未拆封，立刻聯絡當事人來分署取回，因為內含1千餘萬元的保證金票據，當事人取回文件前數日寢食難安，幸好當日改以現場投標順利搶標成功。

此次不動產買氣暢旺，有一筆座落在萬丹鄉土地持分，一拍底價240萬元，土地共有人及地上房屋所有人共同以380萬1000元得標，溢價率高達58.38％。本件義務人在2013年間死亡無人繼承，法院選任律師為遺產管理人，義務人名下財產僅有該筆土地持分，土地尚有數間其他人所有的房屋座落。拍定前稅務局每年對遺產管理人送達稅單，導致亡者離世，卻仍有地價稅案件不斷發生，拍定後該筆土地的地價稅改由新的所有權人負擔，亡者不再債留人間。