快訊

雞湯裡的哲學家影帝？馬修麥康納激進回憶錄

不滿父長期虐母 悶死父親8天後分屍...屋內仍留屍臭味

聽新聞
test
0:00 / 0:00

綠晁太陽能光電廠法拍四拍8千多萬元拍出 光電業者得標

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

法務部行政執行署屏東分署昨下午舉行聯合拍賣會，屏東科技產業園區內太陽能光電廠 「綠晁」因經營不善倒閉，滯欠房屋稅、營所稅與勞健保費而移送執行，滯欠金額達上千萬元，占地2000多坪廠房遭查封，經過3次流標後，昨第4拍以8124萬3009元標出。

法務部行政執行署屏東分署指出， 太陽能光電廠「綠晁」原為太陽能模組製造銷售業者，向經濟部加工出口區承租土地興建廠房，因滯欠房屋稅、營所稅及勞健保費移送執行，滯欠金額達上千萬。

屏東分署指出，廠房得標人在園區內所營事業以經濟部加工出口管理處核准投資的事業為限，如尚未在園區內營業，投標前需先提出投資計畫申請，此次得標人為參與本次投標，投資上億元向經濟部加工出口區申請遷入屏東園區營運並獲得同意。

屏東分署指出，此案前面三次法拍都無人投標，一拍底價為1億620萬元，昨天第4拍底價6905萬6550元，最後由光電業者以8124萬3009元得標，溢價1218萬6459元，開標時引起現場驚呼。

屏東分署指出，此次不動產投標是現場投標兼採通訊投標，通訊投標應在開標日前一天將投標文件寄達分署「屏東北平路郵局第49號信箱」，但得標人在上周五將投標文件寄至分署建豐路地址，分署人員警覺未拆封，立刻聯絡當事人來分署取回，因為內含1千餘萬元的保證金票據，當事人取回文件前數日寢食難安，幸好當日改以現場投標順利搶標成功。

此次不動產買氣暢旺，有一筆座落在萬丹鄉土地持分，一拍底價240萬元，土地共有人及地上房屋所有人共同以380萬1000元得標，溢價率高達58.38％。本件義務人在2013年間死亡無人繼承，法院選任律師為遺產管理人，義務人名下財產僅有該筆土地持分，土地尚有數間其他人所有的房屋座落。拍定前稅務局每年對遺產管理人送達稅單，導致亡者離世，卻仍有地價稅案件不斷發生，拍定後該筆土地的地價稅改由新的所有權人負擔，亡者不再債留人間。

屏東分署昨還拍定汽車2輛、機車3輛，以及陽信商銀股票1457股，單日就為國庫入帳8519萬1793元。全國13分署12月聯合拍賣總拍定金額高達2億5195萬6337元，屏東分署就占3成多，分署今年已為國庫徵起近6億元，含金量超高的機關，吸金威力十足。屏東分署指出，明年2022年1月4日，元旦連假後第一個周二舉行拍賣，有本次拍賣尚未拍出的汽機車與不動產，及尚未登場的物件將陸續上架。

法務部行政執行署屏東分署昨下午舉行123聯合拍賣會，法拍會開標，光電業者以8124萬3009元搶標屏東科技產業園區廠房。圖／行政執行署屏東分署提供
法務部行政執行署屏東分署昨下午舉行123聯合拍賣會，法拍會開標，光電業者以8124萬3009元搶標屏東科技產業園區廠房。圖／行政執行署屏東分署提供
屏東科技產業園區內太陽能光電廠 「綠晁」因經營不善倒閉，滯欠房屋稅、營所稅與勞健保費而移送執行，滯欠金額達上千萬元，占地2000多坪廠房遭查封，第4拍以8124萬3009元標出。圖／行政執行署屏東分署提供
屏東科技產業園區內太陽能光電廠 「綠晁」因經營不善倒閉，滯欠房屋稅、營所稅與勞健保費而移送執行，滯欠金額達上千萬元，占地2000多坪廠房遭查封，第4拍以8124萬3009元標出。圖／行政執行署屏東分署提供

屏東 法務部

延伸閱讀

宜蘭縣電梯公寓首例 光電宅收回饋金讓住戶免繳管理費

相關新聞

板橋海山集團爭產逆轉…認領長男4子女 可代繼承劉順天遺產

板橋海山望族劉順天57年前認領廖炳德，讓他改姓劉，劉炳德33年前身故，劉順天13年前病歿後，劉炳德的4名子女認為可依法代...

男調查官碰女同事腿說「…舒服喔」 法官：是性騷擾

調查局主管級男調查官職場碰觸女同事身體，還對她說「所以這樣被摸妳覺得很舒服喔」，調查局認定他性騷擾，他不服，提行政訴訟盼...

捲學童午餐弊案遭押終無罪 退休校長傅育寧獲償19.6萬

新北市積穗國小10年前營養午餐桶長蛆，查出38名中小學校長、數名主任和評選委員涉收廠商賄賂，其中20名校長有罪定讞，但包...

鄰嘲「人胖有罪」她對號入座求償連敗 鄰：我說女兒欸

邱姓女子加入成員逾百人的社區住戶LINE群組，她因社區帳務不符、鄰居反映噪音擾人，覺得3名鄰居的留言是針對她，自認名譽受...

綠晁太陽能光電廠法拍四拍8千多萬元拍出 光電業者得標

法務部行政執行署屏東分署昨下午舉行聯合拍賣會，屏東科技產業園區內太陽能光電廠 「綠晁」因經營不善倒閉，滯欠房屋稅、營所稅...

11年投入逾10億 南市警局建構「雲端安全防禦網」

路口監視系統已成為維護治安利器之一，台南市自2010年底升格為直轄市後建構「雲端安全防禦網」，近11年來投入超過10億元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。