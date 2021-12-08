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11年投入逾10億 南市警局建構「雲端安全防禦網」

聯合報 / 記者謝進盛吳淑玲／台南即時報導

路口監視系統已成為維護治安利器之一，台南市自2010年底升格為直轄市後建構「雲端安全防禦網」，近11年來投入超過10億元，警方說，對「拚治安」幫助很大，民代直言這筆錢「省不得」，但也認為，可擴大結合企業投入，以降低市府負擔。

台南市政府警察局說，「雲端安全防禦網」，先擇定治安要點及重要路口建置監視錄影系統，透過清晰攝錄、監控往來人車、即時辨識車牌、結合電子圖資、網路連結與強化資訊服務系統，以利警方查緝刑事案件及釐清交通事故責任，針對新興開發重劃區也陸續建置，涵蓋面更廣，防堵可能治安死角。

市警局犯罪預防科說，台南市建置即時辨識車牌系統相當早，幾乎領先全台，後續不斷增加範圍；這套系統也提供交通局、水利局、消防局、環保局及衛生局資源共享，作為路況監控(監控車流)、防災(監控災害)及防疫(防堵擴散)等多項運用，許多縣市來考察後續也跟進。

警察局指出，南市治安監視錄影系統機組數及鏡頭數，從2011年前的328組主機及2699支鏡頭，提升到目前1618組主機及1萬7249支鏡頭，明年將投入1億3000多萬元作為系統汰舊換新、維修、網路連線與電費支出。

「對基層員警辦案幫助很大。」新營警分局也說，南警建構完善路口監視系統；透過主機連線，在各派出所可先調閱相關畫面，不用得第一時間前往現場，節省不少辦案時間與掌握先機。而2016年12月30日善化警分局偵破橫行南部縣市的「省道一哥」張男強盜案就建功，第一時間掌握張下落，逕在善化街頭由警方順利逮捕。

不過，如何維持妥善率仍是一大難題；新化體育公園今年7月有女子稱運動時被不明男子緊盯，派出所警員獲報發現公園內原有監視器多數故障，經爭取約20萬元擴充2組14支監視器，設在操場、網球場及籃球場，以及兒童遊樂設施、溜冰場及民眾運動區。

市議員李偉智說，政府預算要用在刀口上，尤其是治安，14支監視器可讓民眾感到安心，有其他意圖的人有警愓。

「好還要更好。」市議員蔡育輝也說，這經費省不得，但維修費用對市府負擔大，建議可更積極結合民力，如請一些企業回饋地方，也希望未來涵蓋面在不影響隱私前提能更廣，對歹徒才更有嚇阻效果。

台南市政府警察局啟動「健全治安監視錄影系統功能」計畫並分階段執行，縣市合併迄今投入經費已10億元。圖／市警局提供
台南市政府警察局啟動「健全治安監視錄影系統功能」計畫並分階段執行，縣市合併迄今投入經費已10億元。圖／市警局提供
台南市政府警察局啟動「健全治安監視錄影系統功能」計畫並分階段執行，縣市合併迄今投入經費已10億元。圖／市警局提供
台南市政府警察局啟動「健全治安監視錄影系統功能」計畫並分階段執行，縣市合併迄今投入經費已10億元。圖／市警局提供
台南市政府警察局啟動「健全治安監視錄影系統功能」計畫並分階段執行，縣市合併迄今投入經費已10億元。圖／市警局提供
台南市政府警察局啟動「健全治安監視錄影系統功能」計畫並分階段執行，縣市合併迄今投入經費已10億元。圖／市警局提供

台南 警察

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