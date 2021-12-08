「帥過頭」特助背信挪用投資客90萬 他代償了20萬

炒房名人「帥過頭」黃家進擔任安坑不動產經紀公司負責人期間，聘用簡仲良為特別助理，簡以個人名義與有意參加黃召集網友集資購買不動產活動的林姓女子簽「合資案契約書」，約定由林女出資90萬匯入簡的帳戶，並以新北市新店區一房地作為盈虧計算基礎。簡在林女匯款後挪作他用，檢方依背信罪起訴，台灣高等法院判他10月徒刑，沒收70萬犯罪所得定讞。

原本台北地檢署除起訴簡仲良外，也起訴王姓和陳姓兩名女房地登記名義人，台北地方法院一審時判簡1年徒刑，王女、陳女各判6月得易科罰金之刑。二審時簡的刑度減輕2月，兩女則獲判無罪。

房地產投資客「三黃一劉」之一的「帥過頭」黃家進，曾在臉書買廣告貼文，內容為「歡迎各位加入我黑心投資客帥過頭的好友…林肯大郡被我從五萬炒到十四萬，五股、蘆洲、下新莊、安坑都被我炒高至少一倍以上…」有網友嗆「如此炒房政府還不抓，打房打假的？」黃則大方回應「政府本來就打房打假的。」

簡仲良2011年2月26日以個人名義與有意參加黃家進揪團買不動產的林姓女子簽約，以新北市新店區安祥路一棟大樓16樓房地作為盈虧計算基礎，林女匯出90萬元。不過簡在收到錢後，自行改列安祥路另號1樓房地項下，未依雙方約定列帳於16樓房地項下管理，以致林女的出資失去原有計算依據。後來這16樓的房地在2013年9月13日因買賣而移轉登記，簡仍隱匿不報，遲遲不和林女結清損益、返還出資。

高院認為簡損害林女的財產，犯刑法背信罪，因一審認為王女、陳女是共犯，加上以未經結算且非簡實際取得的售屋價差作為犯罪所得沒收，因此撤銷、改判。審酌林女投資的90萬已由黃家進代償20萬元，扣除後沒收金額剩餘70萬元。